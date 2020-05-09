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суббота, 09 мая 2020 13:21

Герб Одессы раскрасили в цвета "георгиевской ленты"

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Герб Одессы раскрасили в цвета &quot;георгиевской ленты&quot;
Проукраинские активисты перекрасили "волну" в цвета Государственного флага Украины. Фото: Демьян Ганул

Неизвестные раскрасили Герб Одессы в черный и оранжевый цвета, превратив в запрещенную в Украине символику - "георгиевскую" ленточку.

На многометровой стеле, расположенной при въезде в международный аэропорт "Одесса", появилось большое изображение "георгиевской" ленты. На стеле, которую видно издалека - герб Одессы на фоне голубой волнистой полосы, подразумевает Черное море, неизвестные раскрасили "волны" в черный и оранжевый цвета, превратив "море" на запрещенную в Украине символику, сообщает общественный активист Демьян Ганул в Facebook.

Проукраинские активисты узнали об этом и перекрасили "волну" в цвета Государственного флага Украины - синий и желтый. Когда они закрашивали запрещенную символику, к стеле прибыла полиция и представители коммунальных служб, которые заявили, что возобновят изображения в первоначальном виде.

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При чествовании памяти павших в годы Второй мировой войны отменено использование советской символики. Вместо этого официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, который отмечается 8 мая, является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны.

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