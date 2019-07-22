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вторник, 23 июля 2019 04:25

Фильм про евреев выиграл международный киноконкурс

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  Иван Орленко получил одну из первых наград кинофестиваля – диплом ФИПРЕССИ. Фото: со страницы ОМКФ в Фейсбук
Иван Орленко получил одну из первых наград кинофестиваля – диплом ФИПРЕССИ. Фото: со страницы ОМКФ в Фейсбук

Дебютная короткометражная лента режиса из Винницы Ивана Орленко "В нашей синагоге" получила одну из первых наград кинофестиваля – диплом ФИПРЕССИ – специальную кинематографическую награду Международной федерации кинопрессы.

Международное жюри признало видео лучшей украинской короткометражной лентой.

Иван Орленко является не только режиссером, но и автором сценария этого фильма, который основал на незавершенном рассказе Франца Кафки "In unserer Synagoge" ("В нашей синагоге"). Дебютную короткометражную он снял в копродукции Украины (компания "Tatofilm) и Франции (компания "Kinoelektron") при поддержке Госкино. Это первый украинский игровой фильм. К тому же он черно-белый и снят на языке идиш.

Дебютная короткометражка Ивана Орленко "В нашей синагоге" попала в конкурсную программу "Tampere Film Festival 2019", который пройдет в Финляндии.

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Приз ФИПРЕССИ (фр. Prix FIPRESCI) имеет вид диплома с указанным именем режиссера и названием кинофильма. Целью награды является развитие киноискусства и поощрение нового и молодого кино. Вручается диплом на международных кинофестивалях (Европейский киноприз, Каннский кинофестиваль, Венецианский кинофестиваль и тому подобное), или на кинофестивалях особого значения. Кстати, первым на ОМКФ такую награду получил Олег Сенцов в 2012 году за полнометражный художественный фильм "Гамер".

Награда ФИПРЕССИ присуждается специальным жюри, которое состоит из 3-9 членов, что обязательно должны быть из разных стран. Жюри на одном кинофестивале может присудить только один приз.

В этом году на ОМКФ в состав жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вошли кинокритики Дмитрий Десятерик (Украина), Джованни Вимеркати (Италия) и Ванда Бенджеллул (Швеция).

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