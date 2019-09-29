Фермер спрогнозировал цену яблок до конца года

Автор: gazeta.ua Сколько будут стоить яблоки до конца года

В этом году урожая яблок практически нет. Одна из причин - много фермерских садов повредило градом.

С каждой неделей стоимость яблок будет расти. В среднем килограмм украинских яблок стоит сейчас 15-20 грн. До конца года может подорожать на несколько гривен.

"Если на рынке килограмм яблок продают по 18-20 гривен, то у фермера покупают по 6-7 гривен за килограмм. Иногда - по 10 грн. Но вчера зашел в супермаркет. За 20 гривен продают украинское яблоко совершенно не товарного вида, которое мы везем на переработку. Зато рядом предлагают идеальное французское яблуко сорта "Грэнни Смит" за 75 грн за килограмм. Вопрос - почему страна поддерживает французского производителя, а на нашего", - говорит Gazeta.ua винницкий фермер Евгений Кириллов.

Впрочем, цена яблок может быть не меньше и не больше прошлогодней стоимости за счет того, что украинский рынок обеспечен именно украинским продуктом.

"Вряд ли яблоко будет стоить 30 грн. Во всем причина - люди на будут иметь способности покупать за такую ​​цену. Если выбирать что купить, то возьмет картофеля или кусок мяса", - отметил фермер.

Автор: gazeta.ua Сколько будут стоить яблоки до конца года

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Украина может беспрепятственно поставлять фрукты и овощи в страны Евросоюза. Так, с 1 сентября в силу вступила директива, которая предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Импортеры отказываются от закупок овощей и фруктов в странах, не входящих в состав ЕС. В то же время Украина внесли в список стран, которые соответствуют новым требованиям безопасности продукции.