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четверг, 14 января 2021 14:15

Евротерминал - меценатство в Одессе и общественная значимость. Александр Викторович Эйсмонт рассказал о благотворительных проектах компании

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  Генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт рассказал о благотворительных проектах, которые реализуются сейчас
Генеральный директор компании "Евротерминал" Александр Эйсмонт рассказал о благотворительных проектах, которые реализуются сейчас

Одесская инвестиционная и логистическая компания "Евротерминал" известна своей меценатской деятельностью. Она поддерживает целый ряд культурных, научных и общественных проектов в Одессе. Генеральный директор компании Александр Эйсмонт рассказал о благотворительных проектах, которые реализуются сейчас и планах на будущее.

Благотворительность можно назвать новым трендом среди крупного бизнеса. Но возникает вопрос - стоят за этим благородные намерения, или же забота о собственном положительном имидже? Как вы могли бы представить собственную мотивацию?

Бизнесменам хорошо понятен процесс вложения средств в проекты, которые принесут четкую измеримую прибыль. Это основной принцип успешного ведения бизнеса. Вопрос благотворительности же лежит в этической и культурной плоскости. Мы вкладываем средства в общественные проекты не для того, чтобы прорекламировать себя, а потому что это наш родной город, здесь живем мы и наши дети. Взносы в культуру, науку, спорт не дадут мгновенных результатов, но все это закладывает фундамент для развития нашего города, помогает вырастить поколение образованных, интеллектуально развитых людей.

Компания Евротерминал в своей меценатской деятельности уделяет много внимания образовательным проектам. Известно, что уже несколько лет вы сотрудничаете с Ришельевским лицеем. Какие планы вы намерены реализовать?

Именно образовательные проекты сложно даже назвать благотворительностью. Это скорее инвестиция - в будущее родного города и нашей страны. Спрос на молодых, квалифицированных специалистов растет, и необходимо уже сейчас заботиться о том, чтобы он был удовлетворен. В 2020 году мы присоединились к новому проекту совместно с Ришельевским лицеем - создание портала для онлайн-образования. На фоне потрясений и изменений, которые принес 2020 год, переход многих сфер к онлайну (в том числе - учение), это реалия, с которой надо работать. Чем быстрее учебные заведения смогут модернизироваться, тем качественнее и доступнее станет образование в новых условиях. Конечно, это требует ресурсов, поэтому сфере образования как никогда нужны неравнодушные люди, которые понимают важность такой работы и могут поддержать ее.

Меценатская деятельность компании включает и спортивные проекты. В 2020 Евротерминал четвертый раз выступил спонсором традиционной Велосотки - велогонок на 100 километров вдоль Пояса Славы. Как вы выбрали для поддержки именно эти спортивные соревнования?

Велосотку можно назвать не просто спортивным соревнованием, а чествованием истории. На месте Пояса Славы во время войны шли ожесточенные бои за Одессу, и нынешние меры - это прежде всего почитание героев-защитников. То, что традиция этого спортивного соревнования сохраняется с 70-х годов, означает, что люди не равнодушны к нашему историческому и культурному наследию. Мы очень гордимся своим вкладом в мероприятие, который фактически стало визитной карточкой нашего родного города. Все больше спортсменов из разных стран приобщается к гонкам, и приятно понимать, что Украина привлекает к себе внимание на международной арене в различных отраслях.

Евротерминал отмечается благотворительными мероприятиями уже не первый год. По словам генерального директора, Александра Эйсмонта, участие в общественных проектах уже стало неотъемлемой частью деятельности компании.

"Сейчас, в такие сложные времена для страны и всего мира, бизнес должен быть как никогда социально ответственным. Мы все сможем гордиться собой, когда то, что мы делаем, реально изменит жизнь людей к лучшему", - отмечает Эйсмонт.

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