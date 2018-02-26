Евреи отдали свою синагогу под казино

Винницкая синагога отдала часть своего помещения под игральные автоматы. Фото: vinnitsa.info

На первом этаже синагоги в Виннице разместили представительство лотереи. На днях там повесили вывеску "Золотая подкова".

Председатель еврейской религиозной общины города Исаак Новоселицкий отказался говорить о лотерее в синагоге.

"Не знаю, что там должно открываться. Мне некогда этим заниматься, я вообще с журналистами не общаюсь", - сказал Исаак в беседе с www.vinnitsa.info.

В департаменте коммунального имущества Винницкого городского совета сообщили, что помещение по Соборной, 62 не находится ли в перечень объектов коммунальной собственности. Итак, фактически является собственностью религиозной общины.

Здание имеет два отдельных входа, на первый и на второй и третий этажи. Ранее на первом ярусе размещался банк, потом магазин одежды. В феврале на фасаде здания появились большие желтые буквы "Золотая подкова".

Ситуация выложила резонанс в соцсетях.

"Это позор. Счастье, что мои предки не дожили это увидеть. Они участвовали в ее строительстве.

Неделю назад я делал репост видео, как ее закрывали в 1927 г. и назвал в блоге: "Конец винницкой синагоги на Соборной", - пишет Зорий Файн.

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Синагога по адресу Соборная, 62 построено в 1897 году на средства винницкого купца Лифшица. К началу революции 1917 это была главная синагога Винницы. Службы проводились здесь в 30-х годов XX в. В 1930 году здание закрыли и превратили в клуб им. Иосифа Сталина, предварительно избавившись от любого намека на первоначальное назначение этого здания (высокие окна были затянуты темным сукном, а вверху на фронтоне зияла круглая дыра). Во время Второй мировой войны там накапливался одежду, конфискованный в винницких евреев. Сразу же после войны здесь на некоторое время расположился театр, а впоследствии - филармония. Здание синагоги вернули еврейской общине в 1992 году, после чего она была полностью отремонтирована усилиями раввина Лейбла Суркиса и Исаака Новоселецкого.