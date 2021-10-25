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понедельник, 25 октября 2021 21:33

Еще одна область может завтра перейти в красную зону

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Еще одна область может завтра перейти в красную зону
В регионе будут действовать ограничения по работе транспорта. Фото: pixabay.com

Черниговская область соответствует красной зоне карантина по всем показателям.

Завтра комиссия по вопросам ТЭБ и НС может перевести регион в зону усиленного карантина, заявила заместитель главы Черниговской ОГА Жанна Шерстюк, передает "Общественное".

"Черниговскую область могут перевести в красную зону и по уровню госпитализации, и по коэффициенту выявления новых случаев. Будут действовать ограничения в транспорте и межобластных перевозках", - сказала она.

Ограничения введут также в работе заведений общественного питания, образования, культуры и медицины.

"В то же время их не будут применять, если все участники процесса будут вакцинированы и смогут это подтвердить", - добавила Шерстюк.

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С 26 октября в Николаеве ужесточают карантинные ограничения. Львов также приближается к красной зоне.

В красной зоне в общественный транспорт межрегионального сообщения будут пускать с документом о получении одной дозы вакцины от Covid-19. Такая окончательная версия карантинных правил, вступивших в силу 21 октября.

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