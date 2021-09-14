Эксперты стройотрасли оценили социальный концепт-проект реконструкции пешеходного моста в Ужгороде

Реконструкция пешеходного моста в Ужгороде

На днях в Ужгороде на градостроительном совете презентовали концепцию реконструкции пешеходного моста. Ее подарил городу известный строительный хаб - группа компаний Win Experts. Ведь этот объект находится в аварийном состоянии и нуждается в восстановлении. Асфальт, которым залит городов, отпадает и "движется". А по нем ежедневно ходят тысячи людей.

Всемирно известный скульптор и архитектор Петр Антип из Киева показывает, как в данном варианте концепт-проекта реконструкции пешеходного моста старые перила должны заменить на более эффективные. А в верхней части запланировали смонтировать фигуристые конструкции:

"Этот проект - уникальный и обязательно должен станет визитной карточкой Ужгорода. Мне очень приятно было работать с этим старинным мостом начала 19 века. Хотелось сохранить те традиции, но воплотить их в современных материалах. Им передвигаются много люди, поэтому решил его расширить с шести метров до девяти, а в середине - до одиннадцати. Верхняя же часть моста выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Ведь за счет нее распределится нагрузка общей конструкции".

Архитектор Петр Антип

По словам координатора проектов Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) Александра Барановского, реконструкция моста в Ужгороде целесообразна и своевременная:

"В нем легкие и ажурные формы мостового перехода создадут подчеркнуто современный акцент пространственной композиции набережной реки Уж. Это даст толчок для поисков более современных приемов в решении важной для города рекреационной зоны. Примеры подобного подхода есть во многих европейских городах, например, в Кракове. Там построили объект подобный этому".

Действующий член International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) Ольга Рутковская отмечает, что в историческом городе реконструкция моста - это ответственная задача, требующая всесторонней оценки как состояния объекта, так и последствий реконструкции:

"Значительная часть таких объектов имеет важное историческое и общественное значение. Лучший подход в ситуации - это проведение реконструкции с конкурсным подходом к выбору идеи и учета всех особенностей первоначальной инженерно-технической конструкции, особенностей ландшафта, планировочной структуры объекта местности и при возможности первоначального отделки. Применение новейших технологий должен нести безопасность и удобство и тактично вписывается в исторический объект ".

А президент FIABCI-Ukraine, национального подразделения Всемирной федерации недвижимости FIABCI International Дмитрий Ковганич отмечает, что любые объекты недвижимости, относящиеся к инфраструктурным элементам городов очень важны и повышают инвестиционную привлекательность регионов, придают им социальной значимости:

"Поэтому любая реконструкция или строительство - это важный шаг в развитии общин и страны в целом. Призываем все регионы брать пример с подобных инфраструктурных объектов как этот мост в Ужгороде".

Реконструкция пешеходного моста в Ужгороде

Такого же мнения и президент Национального экспертно-строительного альянс Украины и группы компаний Win Experts Виктор Лещинский, который постоянно болеет за то, чтобы построить современную и мощную страну:

"Наш строительный хаб подарил городу этот концепт-проект пешеходного моста перед его 1128-м годовщиной. Считаю, что Ужгород - это особый регион с богатой историей и традициями. Создавая данный проект, наши специалисты несли идею объединения концепта старого города с современными тенденциями, которые сейчас являются мировыми трендами. Это лишь один из вариантов того, как мог бы выглядеть пешеходный мост в Ужгороде. Подчеркну, что мой Фонд готов предложить городским властям совместно провести конкурс на лучшую концепцию по реконструкции данного объекта и предоставить победителю денежную премию. И таким образом внести свой вклад в развитие города".

Окончательное же решение о реконструкции или ремонт этого моста решит местная власть.