Эксперт напугал качеством питьевой воды

Питьевая вода на Винничине плохого качества из- за загрязнений. Фото: fastpic

В этом году проблема питьевой воды сильно обострилась в нашей области. Вода исчезает в колодцах по селам. Люди обеспокоены. В некоторых селах начали внедрять проекты по копанию скважин и обеспечения водой.

"Вода исчезает из-за того, что незаконно копают песчаные карьеры, углубляют гранитные карьеры и незаконно копают артезианские скважины. На каждом заборе видим объявление "Копаемо скважины". При этом никто не исследует места копания, а это неправильное использование водных ресурсов, а бурят не меньше сотни метров", - об этом рассказывает главный инженер бассейнового управления реки Южный Буг Владимир Крысько.

Эсперт убежден, что главная причина исчезновения воды - глобальное потепление, обмеление рек. Один из выходов - бурение скважин на исследованных территориях. Для этого специалисты должны проверить залегания воды и выкопать скважину, которая будет обеспечивать весь населенный пункт водой.

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"Сельсовета могут обращаться в наше управление, у нас есть специалисты которые исследуют, мы привлекаем другие компании, которые проводят поисковые работы. Мы можем провести анализы, помочь с разработкой проектной документации, даже помочь с бурением скважин",- говорит Владимир Крысько.

Наибольшие проблемы с водой в Ямпольском, Песчанском, Муровано - Куриловецкий районе.

"Большая проблема с качеством воды. Когда-то при Советском Союзе во многих селах были химические склады. Разрушение этих составов привело к загрязнению химическими веществами. Качественной воды в колодцах области нет", - говорит эксперт.

На воду из скважин переходят и крупные города. В Виннице есть скважины в микрорайоне Подолье, в Центре, в Старом городе. Самая глубокая скважина в области более 200 метров.