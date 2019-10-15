Эксгубернатор после увольнения стал советником мэра

rda-hm.gov Валерий Коровий после увольнения стал советником мэра

Эксгубернатор Винницкой Валерий Коровий после освобождения вернулся работать в городской совет.

Мэр Сергей Моргунов пригласил к себе стать его советником.

"Назначить Коровия Валерия Викторовича на должность советника городского головы патронатной службы отдела организационного обеспечения и делопроизводства аппарата городского совета и его исполнительного комитета по 11 октября 2019 с должностным окладом согласно штатному расписанию", - говорится в документе.

Коровий работал заместителем Винницкого городского головы по экономическим вопросам 2011 по 2015 год.

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19 сентября во помещении Винницкого областного совета представили нового председателя облгосадминистрации. Вместо Валерия Коровия им стал Владислав Скальский. К этому Скальский работал заместителем винницкого городского головы.