Двое детей утонули в пруду

 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 693
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3340
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6579
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 66092
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1179
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1485
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2439
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 819
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 432
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6535
Фото
Все фото
12
13
5
19
16
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Как винничане поздравляли Европу
Как винничане поздравляли Европу
Фермеру сожгли третью машину
Фермеру сожгли третью машину
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Восстанавливают мост мельницы Потоцкого, который прославился после завораживающих танцев девушек
Восстанавливают мост мельницы Потоцкого, который прославился после завораживающих танцев девушек
Видео
Все видео
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Ямы и выбоины: показали международную автотрассу
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Муниципальную карту начали оформлять в Жэках
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Вода с мазутом: в реке массово гибнет рыба
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Девочки в коротких юбках: снимают фильм о выдающемся композиторе
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Прихожане ПЦУ и РПЦ не поделили церковь
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 477
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 891
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1845
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9792
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1368
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1872
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 15:30

Двое детей утонули в пруду

  Комментировать
Автор: vinbazar.com
  18 мая в селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей
18 мая в селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей

18 мая в селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей. Они брат и сестра - 10-летняя девочка и 6-летний мальчик. Об этом пишет vinbazar.

"Дети вместе с матерью пасли скот неподалеку местного пруда. Потом брат с сестрой исчезли из поля зрения матери. Далее женщина узнала о том, что детей нашли утонувшими в водоеме", - сообщает полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шестилетний мальчик утонул в бассейне

Предварительно установлено, что дети играли у воды, и кто-то из них поскользнулся и упал в воду. Другой ребенок пытался помочь, но также оказался в воде.

В Харькове 8-летний мальчик упал с дамбы в воду и утонул.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Двое детей утонули в пруду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

"За обучение у него не платили ни бедные, ни богатые" - Николай Мурашко 26 лет руководил рисовальной школой

76 банков и более 8 тыс. отделений: в Украине отмечают День банковского работника

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Первый украинец стал чемпионом мира по боксу

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 1069251
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 77030
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 44337
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 15324
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 13915
Винница
Вышел на маршрут троллейбус, который похож на трамвай
Вышел на маршрут троллейбус, который похож на трамвай Просмотров: 963
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
Ночь в музее: где угощали чаем из прошлого
12
 Просмотров: 450
Как винничане поздравляли Европу
Как винничане поздравляли Европу
13
 Просмотров: 549
Фермеру сожгли третью машину
Фермеру сожгли третью машину
5
 Просмотров: 1755
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
Жизнь без смартфона: как раньше развлекались украинцы
19
 Просмотров: 15174
Больше всего комментируют
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
5
Зеленский распускает Раду
4
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
3
Пора возвращаться: в Украину приехал экс-заместитель администрации Януковича
Голосов: 619
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua