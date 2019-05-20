Двое детей утонули в пруду

Автор: vinbazar.com 18 мая в селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей

18 мая в селе Чагов Оратовского района Винницкой области утонули двое детей. Они брат и сестра - 10-летняя девочка и 6-летний мальчик. Об этом пишет vinbazar.

"Дети вместе с матерью пасли скот неподалеку местного пруда. Потом брат с сестрой исчезли из поля зрения матери. Далее женщина узнала о том, что детей нашли утонувшими в водоеме", - сообщает полиция.

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Предварительно установлено, что дети играли у воды, и кто-то из них поскользнулся и упал в воду. Другой ребенок пытался помочь, но также оказался в воде.

В Харькове 8-летний мальчик упал с дамбы в воду и утонул.