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четверг, 03 марта 2022 07:48

Движение через дамбу Днепрогэс заблокировали

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Движение через дамбу Днепрогэс заблокировали
Муниципальный транспорт не будет курсировать из-за дамбы. Фото: Укргидроэнерго

Движение автотраспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыли.

Соответственно отменили курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через дамбу в центр города, сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Это вынужденные меры! Враг близко и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дома, не пользуйтесь автомобилями!" – написал Куртев.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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