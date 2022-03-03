Движение через дамбу Днепрогэс заблокировали

Движение автотраспорта через плотину Днепрогэс полностью перекрыли.

Соответственно отменили курсирование муниципального транспорта из Днепровского района через дамбу в центр города, сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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"Это вынужденные меры! Враг близко и мы защищаемся! Не выходите без нужды из дома, не пользуйтесь автомобилями!" – написал Куртев.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.