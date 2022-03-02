Два мэра запретили селить в городах мужчин без разрешения военкомата

В Жовкве и Старом Самборе Львовской области запретили селить в гостиницы или квартиры мужчин 18-60 лет без разрешения военного комиссара.
Соответствующие указы подписали городские головы Жолквы и Старого Самбора – Олег Вольский и Игорь Трухим.
Мужчин к себе без разрешения военкомата не имеют права селить гостиницы какой-либо формы собственности согласно указу.
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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
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