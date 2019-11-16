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суббота, 16 ноября 2019 10:39

Два аэропорта отремонтируют за миллиард

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Два аэропорта отремонтируют за миллиард
Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Измаил". Фото: Сергей Смоленцев.

Отремонтируют аэропорты Днепра и Измаила. На это в госбюджете на 2020-й предусмотрели более 1 млрд. грн.

На проектирование и строительство аэродрома международного аэропорта "Днепропетровск" предусмотрено 1 млрд грн. На эти деньги планируют начать строить новую взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и новый перрон, передает data.ua.

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Общий бюджет проекта оценили в 2,9 млрд. грн, а сроки реализации - 1,5-2 года.

Еще 70 млн. грн. пойдут из госбюджета в бюджет Одесской области на проведение капитального ремонта аэропорта "Измаил". Он не работает с 2010-го.

Длина взлетно-посадочной полосы воздушных ворот 1800 метров позволяет обслуживать только небольшие региональные самолеты. Представители региона и города уже ведут переговоры с иностранными компаниями-лоукостерами.

В Виннице планируют реконструировать терминал Международного аэропорта "Винница". Его доверили разработать компании "УВТ групп" (UVT GROUP). Проект реконструкции предусматривает достройку третьего этажа, стеклянные лифты и VIP-зала. Проект, над которым работает именно "ДСТ ГРУПП", еще прорабатывается и не является окончательным.

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16
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