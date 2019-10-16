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четверг, 17 октября 2019 04:15

Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов
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В винницком краеведческом музее показали уникальную выставку старинных свадебных платьев
В винницком краеведческом музее показали уникальную выставку старинных свадебных платьев
В винницком краеведческом музее показали уникальную выставку старинных свадебных платьев
В винницком краеведческом музее показали уникальную выставку старинных свадебных платьев
В винницком краеведческом музее показали уникальную выставку старинных свадебных платьев

16 октября винницкий областной краеведческий музей открыл уникальную выставку "Традиции свадьба на Подолье". На ней представлены платья, костюмы, украшения Винниччины конца 19-начала 20 веков.

"В коллекции есть свадебные платья и наряды с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Некоторые экспонаты музея предоставил художник Бугай Сергей из собственной частной коллекции. Большинство костюмов из Оратовского района Винницкой области в нашей выставке", - рассказывает Gazeta.ua заведующая научно-дослідницьцим отделом древней истории музея Анна Кавун.

Для украшений невесты использовали бусы, на них были привязаны дукачи. Это украшение в виде большой медалеподібної монеты. В начале 20 в. дукачи остались праздничным украшением. Особенно в сельской местности.

"Интересным фактом является то, что свадебные платья до революции были черного цвета. Он считался праздничным. Когда власть изменилась, черный стал траурным. К тому времени на похороны надевали только белое, кроме вдовы", - добавляет Анна.

Выставка будет работать до 2 декабря. Входной билет для детей и студентов стоит 20 гривен, для взрослых - 30.

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В Сети показали кадры Закарпатской свадьбы 1930-х годов. Идти под венец разрешалось только во вторник и четверг. Запрещено было жениться в постные дни: понедельник, среду, пятницу. Только после Второй мировой войны к указанным дням прибавили субботу. Невесте во время одевания надо было плакать, чтобы в последний раз. Обязательно к наряду ей крепили иглы или булавку против злых глаз.

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Дата
17
октября

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