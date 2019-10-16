Дукачи, бусы и черные платья: показали уникальную выставку свадебных нарядов

16 октября винницкий областной краеведческий музей открыл уникальную выставку "Традиции свадьба на Подолье". На ней представлены платья, костюмы, украшения Винниччины конца 19-начала 20 веков.

"В коллекции есть свадебные платья и наряды с конца 19 века до 80-х годов 20 века. Некоторые экспонаты музея предоставил художник Бугай Сергей из собственной частной коллекции. Большинство костюмов из Оратовского района Винницкой области в нашей выставке", - рассказывает Gazeta.ua заведующая научно-дослідницьцим отделом древней истории музея Анна Кавун.

Для украшений невесты использовали бусы, на них были привязаны дукачи. Это украшение в виде большой медалеподібної монеты. В начале 20 в. дукачи остались праздничным украшением. Особенно в сельской местности.

"Интересным фактом является то, что свадебные платья до революции были черного цвета. Он считался праздничным. Когда власть изменилась, черный стал траурным. К тому времени на похороны надевали только белое, кроме вдовы", - добавляет Анна.

Выставка будет работать до 2 декабря. Входной билет для детей и студентов стоит 20 гривен, для взрослых - 30.

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В Сети показали кадры Закарпатской свадьбы 1930-х годов. Идти под венец разрешалось только во вторник и четверг. Запрещено было жениться в постные дни: понедельник, среду, пятницу. Только после Второй мировой войны к указанным дням прибавили субботу. Невесте во время одевания надо было плакать, чтобы в последний раз. Обязательно к наряду ей крепили иглы или булавку против злых глаз.