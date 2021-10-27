ДТП в Харькове: 16-летний виновник "летал" на машине матери

Харьковский находится на условном сроке наказания. Фото: t.me/kharkivlife

Виновнику смертельного ДТП в Харькове грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения.

Следователи будут настаивать на взятии водителя Infiniti 16-летнего Николая Харьковского под стражу, заявил 27 октября начальник отдела следственного управления полиции Александр Умников во время брифинга.

"На мере пресечения в виде содержания под стражей будет настаивать следствие и прокуратура. Задержанный - студент харьковского техникума. Человек находится на условном сроке наказания и в этот период не имеет права совершать никакие уголовные правонарушения. Но несмотря на это идет на грубое нарушение. А это привело к такой ужасной аварии. Составленные протоколы об административных правонарушениях также свидетельствуют о его отношении. Без права на управление транспортным средством он все же садится и летает", - сказал Умников.

Ходатайство об избрании меры пресечения завтра будет рассматривать Киевский районный суд Харькова.

Сейчас правоохранители готовят подозрение водителю Infiniti, которая принадлежит его матери. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за причинение телесных повреждений средней степени тяжести.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и ул. Одесская вечером 26 октября. Водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. За рулем Infiniti якобы находился мажор Николай Харьковский. Дорогую иномарку ему недавно купили родители. Скорость машины превышала 100 км/ч. Управлял ли Infiniti несовершеннолетний, полиция не сообщила.