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Для спецподразделения "Корд" подготовили собак-штурмовиков

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Для спецподразделения &quot;Корд&quot; подготовили собак-штурмовиков
Полученные навыки направлены преимущественно на штурм террористов

Первый собачий батальон для службы в спецподразделении полиции "Корд" завершил подготовку на Львовщине. Подразделение насчитывает пока семь поисково-штурмовых собак.

Трехмесячное обучение со своими наставниками хвостатые силовики прошли на базе центра Госпогранслужбы в Великих Мостах, пишет ZAXID.NET.

"Это собака-штурмовик. Задача у них - идти и задерживать нарушителей. Это не поиск наркотиков, оружия или что-то другое. Поэтому было трудно, но, слава Богу, сдружились. Все нормально. Будем работать ", - говорит боец спецподразделения полиции "Корд" Сергей.

Полученные навыки направлены преимущественно на штурм террористов.

"В жизни бывают разные ситуации, когда не всегда есть возможность заходить в помещение или в транспорт. И очень велика вероятность потерять бойцов. Но лучше потерять служебную собаку, чем человека", - говорит заместитель департамента "Корпус оперативно-внезапной действия" Иван Худоба.

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Кинологический учебный центр ГНСУ в Великих Мостах имеет большой опыт подготовки служебных собак. Но подружить уже зрелых собак с спецназовцами, которые не учились никогда на кинологов было не просто.

"90% подготовки это практическая работа. Люди в классах практически не сидели. Первых две недели они изучили ускоренный теоретический курс и все остальное овладевали на практике. Только практика в данном случае может дать результаты", - рассказал начальник цикла кинологических дисциплин учебного центра Дмитрий Суржа.

В Мариуполе открыли кинологический центр. Подчиняется он Главному управлению Национальной полиции. Собак будут учить искать оружие, взрывчатку, боеприпасы, наркотики и поиску людей.

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