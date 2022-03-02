Депутат исчез после митинга против оккупантов – подробности

Николай Маслий исчез после митинга против оккупантов. ФОТО: t.me/truexanewsua

Депутат городского совета Купянска в Харьковской области Николай Маслий пропал после митинга против военных России, оккупировавших населенный пункт.

Пикет против захватчиков местные жители устроили 1 марта. Вышли с украинскими флагами, бросались на автомобиль захватчиков. А также скандировали: "Уходите!".

Кафиры подозвали Маслия на разговор. После чего начали стрелять и пустили дымовые заряды. С тех пор депутата никто не видел, говорят жители города.

Его поиски не принесли результатов на данный момент.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.