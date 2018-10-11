Демобилизованным военным бесплатно лечат зубы

Автор: vezha В Виннице лечения зубов военных опличивает горсовет, каждому выделяет 15 000 гривен

В Виннице демобилизованным военнослужащим начали бесплатно лечить зубы.

Эта льгота предоставляется один раз на сумму, не превышающую 15 тысяч гривен.

"Сейчас ней воспользовались 17 человек. Еще 5 обращений прорабатываем. Комплексная городская программа, которая рассчитана на 5 лет. Это муниципальная льгота на услуги по ортопедической стоматологической помощи демобилизованным военнослужащим. Это касается тех, кто принимал непосредственное участие в АТО или обеспечивал ее проведения", - говорит директор департамента социальной политики городского совета Валентина Войткова.

Если сумма предоставленных услуг больше, человек доплачивает за свой счет.

Указанная льгота не распространяется на членов семьи льготника.

Кто желает бесплатно полечить зубы предварительно обращается к ГКП "Медицинский стоматологический центр". Там комиссия определяет объем работ по стоматологической ортопедической помощи и составляет план ортопедического лечения.

"Далее нужно написать заявление на имя городского головы, предоставить план ортопедического лечения, копии паспорта и идентификационного номера, военного билета, удостоверения льготника, документа, подтверждающего непосредственное участие в антитеррористической операции АТО, справки из Единого государственного автоматизированного реестра лиц, имеющих право на льготы, Департамента социальной политики городского совета", - говорит Валентина Войткова.

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11 октября винницкому АТОвцу Юрию Лукиянчуку вручили сертификат на приобретение автомобиля на сумму 312 тысяч 73 гривны. Ко дню Защитника другим военнослужащим вручили денежную помощь.

Автор: vezha Ко дню Защитника винницком АТОвцю Юрию Лукиянчук вручили сертификат на приобретение автомобиля

Более 2 миллионов гривен из областного бюджета Винницкой области потратят на оплату обучения в вузах участников боевых действий на Донбассе, а также их детей-студентов. Такая форма помощи защитникам страны введена в регионе начиная с 2016-го. Тогда компенсационные выплаты получил 191 студент.