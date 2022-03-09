Действие гумкоридора из Сум в Полтаву продолжили

Эвакуация из Сум в Полтаву состоится и 9 марта - Живицкий. Фото: .facebook.com/MNS.GOV.UA/photos

Гуманитарный коридор из Сум в Полтаву будет действовать также 9 марта с 9:00 до 21:00.

Продолжение его действия в этом направлении стало возможным благодаря длившимся всю ночь переговорам, сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Городские власти Сум совместно с народными депутатами всю ночь занимались поиском транспорта и дополнительно уведомим место выезда организованной первой колонны в сопровождении Красного креста", - написал он.

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Ориентировочно в 14:00 из Полтавы обратно в Сумы прибудут 22 эвакуационных автобуса, которые вчера поехали в первой колонне.

"Мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью", - отметил глава ОГА.

Добавил, что выезжать из Сум в колонне можно также собственным транспортом.

Два этапа эвакуации из Сум в Полтаву 8 марта завершились успешно. 5 тыс. человек и 1 тыс. частных автомобилей в безопасности, сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Большинство эвакуированных – женщины и дети. Есть также и граждане Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться в Полтаве, дают приют.