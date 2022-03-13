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воскресенье, 13 марта 2022 11:10

Спецтема: Война России против Украины

Чугуев закрыли на въезд – причина серьезная

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Чугуев закрыли на въезд – причина серьезная
Въезд в Чугуев запрещен с 13 марта. ФОТО: wikimedia.org

С 13 марта запрещен въезд в город Чугуев Харьковской области. Туда будут пускать только местных, у которых есть прописка.

Это нужно для того, чтобы предотвратить проникновение диверсионно-разведывательных групп врага, сообщили в Чугуевской райгосадминистрации.

"Попасть в город можно будет только при наличии подтверждения места регистрации в Чугуеве или документов для сопровождения гуманитарного конвоя", - говорится в сообщении.

Около недели назад украинские военные освободили Чугуев от оккупантов. Агрессоры понесли серьезные потери в живой силе и технике. Тогда же был уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты РФ Дмитрий Сафронов.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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