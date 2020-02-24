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понедельник, 24 февраля 2020 10:49

Что нужно украинцам в обсервации, перечислили в Красном Кресте
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В развернутом в Новых Санжарах штабе Красного Креста рассказали, что можно передать для эвакуированных из Китая, находящихся в обсервации в медицинском центра Нацгвардии.

В палатке Красного Креста раздают горячие напитки и печенье
Фото: Ольга Стенько
Представители миссии Красного Креста в Украине координируют помощь, которую привозят волонтеры эвакуированным из Китая
В палатке Красного Креста раздают горячие напитки и печенье
В палатке Красного Креста раздают горячие напитки и печенье
Председатель Полтавской областной организации Красного Креста Украины Ирина Плюснина

В пгт Новые Санжары сотрудники и волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста Украины развернули оперативный штаб.

Красный Крест осуществляет координацию помощи, которую привозят волонтеры. В частности, прием, учет, сортировка и последующую передачу помощи людям в обсервации.

Как рассказала председатель Полтавской областной организации Красного Креста Украины Ирина Плюснина Gazeta.ua, на днях для украинцев в ​​обсервации передали пледы, тапочки, халаты и средства гигиены. Однако есть потребность в мужском белье.

"Нужна мужская белья - трусы, майки и футболки. Размер унифицированный, поскольку мы не имеем возможности принимать у каждого размеры одежды. Но важно, чтобы все вещи были новые", - отметила координатор.

Автор: Ольга Стенько
  Председатель Полтавской областной организации Красного Креста Украины Ирина Плюснина
Председатель Полтавской областной организации Красного Креста Украины Ирина Плюснина

Также на странице Красного Креста в Telegram отмечают насущные потребности оперативного штаба в Новых Санжарах: одноразовые стаканчики и ложки, бумажные салфетки, одноразовые полотенца, большие плотные пакеты для мусора объемом 40-50 л, средство для мытья рук, жидкое мыло.

"Небольшое количество средств женской гигиены также пригодится", - говорится в заметке.

Продукты питания не принимают, только непродовольственные товары фабричного производства.

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Также волонтеры Красного Креста развернули палатку. Он находится недалеко от территории медицинского центра Национальной гвардии, у подвесного моста на берегу реки. Здесь всех желающих поят горячим чаем и кофе, угощают печеньем. Чаще всего приходят за горячими напитками сотрудники полиции, которые ведут оперативное дежурство в поселке, журналисты и неравнодушные люди, которые из разных городов приезжают в Новые Санжары, чтобы выразить поддержку эвакуированным из Уханя.

В Новых Санжарах не происходит ничего ничего не обычного. Люди свободно передвигаются по городу, никто не носит масок. Средства защиты можно увидеть только на тех, кто заходит на территорию медицинского центра МВД "Новые Санжары". Там 4 суток находятся эвакуированные из Китая украинцы и иностранные граждане.

Главные ворота возле многоэтажного корпуса, где находятся люди на карантине, тщательно охраняются бойцами Нацгвардии. Вход на территорию только по пропускам. На второстепенных входах ворота открыты и охраны нет, но территорию патрулируют нацгвардейцы.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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