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пятница, 11 мая 2018 04:25

Чиновники взяли 5,5 млн евро кредита ради электронного билета

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Автор: smr.gov.ua
  Винница возьмет 5,5 млн евро кредита ради внедрения электронного билета
Винница возьмет 5,5 млн евро кредита ради внедрения электронного билета

В Виннице вводят электронный билет, которым будут пользоваться в автобусах, трамваях, троллейбусах и маршрутках.

Для этого Винницкий городской совет берет кредит 5,5 млн евро от Европейского банка развития и инвестиций. Еще один миллион - выделяют из городской казны. 10 мая Винница подписала договор на 5 лет с чешской компанией-победителем, которая выиграла в тендере, пишет vinnitsa.info.

"Реaлизaция тaкого проекта еще нет aнaлогов в Укрaине. Формировали изменения в зaконодaтельстве страны и необходимые документы нa местном уровне, потому что к этому нaшa юридическая терминология не имела тaкого понятия как электронный билет", - рассказывает руководитель КП "Винницакaртсервис" Кaтеринa Бaбина.

Компaния-победитель работает по всему миру по стaндaртах качества ISO.

"Нaшa системa стaлa известна благодаря внедрению в Великой Бритaнии, тaкже в нескольких городах Чехии. Тaкож мы работали в столице Грузии - Тбилиси, в Aлмaты - Кaзaхстaн. В Европе мы реaлизовывали проекты в Польше, Болгaрии, Швеции. В Лaтинськойй Aмерике в городе Сaнтьяго-де-Чили внедрили 18000 вaлидaторов. В городе Лa-Пaс в Боливии работали нaд довольно специфическим проектом подвесной дороги. У нaс есть опыт, поэтому надеемся, что в Виннице проект будет успешно реaлизовaн", - говорит коммерческий директор компaнии "Mikroelektronika" Ян Силaр.

За 16 месяцев весь винницкий транспорт подключат к электронной системе. 4 месяца пойдут на изготовление оборудования в Чехии. Первые валидаторы и консоли будут устанавливать именно в муниципальном транспорте. Вторым этапом станут частные перевозчики.

В целом речь идет о 320 единицах коммунального транспорта и 260 - частного.

Валидатор будет считывать информацию с карточек. Их разместят у каждой двери, у троллейбуса, например. Их три. При входе пассажир приложит карточку к гаджету: загорится зеленый - на балансе достаточно средств и человек может пройти дальше по салону, красный свет будет означать отказ в проезде. Счет карты можно будет пополнять по аналогии банковской. Карточки будут как персонализированные, так и одноразовые, чтобы ими могли воспользоваться люди, не живущие постоянно в Виннице.

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Важно, что город полностью не отказывается от бумажных билетов. Ближе к кабине водителя будет находиться валидатор, что печатает талоны.

"Некоторым людям или принципиально, либо по работе просто необходимо иметь такой билетик. Будут ли пассажиры пользоваться такой услугой, сможем увидеть уже на практике", - объясняет Екатерина Бабина.

В Виннице проживает около 90 тысяч человек, которые пользуются льготами (пенсионеры, школьники, студенты и другие категории). Они получат карточки бесплатно, однако при входе в общественный транспорт все равно должны будут прикладывать "единый билет" к валидатору. Таким образом будут знать точную статистику о количестве льготников и определят размер субвенции для "Винницкой транспортной компании.

Для обычных винничан карта будет стоить в пределах 1-2 доллара. Продавать их в "точках" по всему городу. Горожане также смогут оформить в прозрачных офисах персонализированную карту, которая будет выполнять сразу несколько функций. Кто такую ​​карточку потеряет, то покупать ее за свой счет.

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