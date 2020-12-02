ЦИК объявила победителя выборов в мэры Черновцов

ЦИК объявила результаты выборов. Фото: Волынь Онлайн

Жители Черновцов избрали городским головой Романа Кличука.

По данным Центральной избирательной комиссии, 29 ноября за него проголосовали 25 529 человек, или 59,54% избирателей, пришедших на участки. Его соперник Виталий Михайлишин получил 37,5% голосов, ЦИК обнародовала результаты второго тура выборов.

Во второй тур в Черновцах вышли Роман Кличук ("Единая альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина"). За них проголосовали 27,29% и 21,33% избирателей соответственно.

Действующий городской голова Алексей Каспрук, который баллотировался от "партии мэров" "Пропозиция", занял третье место с 18,23%.

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29 ноября в Черновцах достоялось повторное голосование за кандидатов в мэры города. Явка составила 22,65%, в первом туре на участки пришли 29,5% избирателей.