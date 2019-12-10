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вторник, 10 декабря 2019 17:46

"Christmas по-Львовские" - колядуем с Голливудом

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25 декабря во Львовской филармонии состоится ежегодный и долгожданный рождественский проект от Lviv Jazz Orchestra "Christmas по-Львовские".

"Christmas по-Львовские" - это абсолютно свежий взгляд Рождества.

"Новые времена - новые колядки! Рождество в стиле Голливуд - это украинские колядки, воплощенные в современных ритмах и музыкальных стилях. Немного экспериментов, щепотка уюта, пригоршня таинственности - такой рецепт идеального Львовского Рождества 2020. Атмосферу создадут лучшие львовские артисты в сопровождении Lviv Jazz Orcestra ", - отмечают организаторы.

Поскольку за пять недель до рождественского концерта от Lviv Jazz Orchestra "Christmas по-Львовские" распроданы почти все билеты, организаторы решили провести дополнительный концерт. Об этом рассказал директор Lutsyshyn Promo Петр Луцишин.

Он отметил, что как и все успешно, этот проект зародился случайно, хотя идея вынашивалась давно. Три года назад коллеги по цеху "отдали" Петру

Луцишину дату 25.12 в театре Заньковецкой, поскольку их проект сорвался.

"Было только 29 дней, чтобы создать что-то новое. И нам это удалось. Украинские колядки в новых аранжировках были уже давно по требованию времени, и мы,

привлекая бег бэнд Lviv Jazz Orchestra вокалистов, создали Christmas по-Львовские. Проект продался с аншлагом за рекордные 20 дней и таким образом получил право на ежегодное существования. Прошлого года тоже был аншлаг. Ежегодно репертуар меняется и доокомплектовуеться новыми интересными аранжировками колядок и новых рвздвяних песен, артистами, которые выполняют ", - сказал Петр Луцишин.

Он добавил, что есть артисты, которые уже стали определенными визитками Christmas по-Львовские: Зиновий Карач, Павел Пигура, также всегда присутствует Big Bang LJO, лучшие солисты Музыкальной академии и приглашенные гости. В этом году тоже не без сюрприз, но держим интригу.

Билеты можно приобрести по ссылке:

https://gastroli.ua/events/16234

https://lviv.kontramarka.ua/uk/christmas-polvivskij-59412.html

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