Чернигов готовится "адски" встретить врагов: местным сделали предупреждение

Все выезды из города Чернигова заминировали - Чаус. Фото: facebook.com/moden.ua

Все выезды из Чернигова заменялись, чтобы помешать оккупационным войскам России зайти в город.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной госадминистрации Вячеслав Чаус.

"Заминированные – это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", – написал Чаус.

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По его информации, уже начали поступать звонки некоторым должностным лицам Чернигова от российских оккупантов. Враги представляются сотрудниками Вооруженных сил Украины и якобы хотят оказать помощь – навести понтон, дать координаты, помочь техникой.

"Обращаюсь к руководителям предприятий, учреждений, организаций. Выполняем команды и задания исключительно из проверенных источников", - призвал Чаус.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.