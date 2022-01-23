Церковный праздник 24 января – кому сегодня нужно молиться

Феодосий Великий прожил 105 лет. Умер от болезни. ФОТО: about-ukraine.com

Сегодня христиане чествуют святого Феодосия Великого, родившегося около 424 года в селе Магарияс в местности Каппадокия – ныне Турция. Его родители были благочестивыми христианами.

За хороший голос Феодосий еще в детстве был посвящен в церковные чтецы. Когда святому было ориентировочно 27 лет, он отправился в паломничество в Иерусалим. По пути встретил преподобного Симеона Столбника, который в те времена был известен аскетическим образом жизни. Он обнял юного Феодосия и предсказал ему большое будущее.

В Иерусалиме Феодосий стал учеником преподобного Лонгина. Впоследствии выразил желание уединиться и проводить время в пустыне в молитвах. Поселился в пещере, где за библейскими преданиями останавливались волхвы, которые шли поклониться новорожденному Иисусу Христу.

Феодосий долгое время провел в пещере. Там образовалась монашеская община из желающих подражать святому. Когда людей стало слишком много, преподобный пошел искать место для постройки монастыря. Нашел его на территории, входящей в Палестину. Впоследствии там была возведена обитель, которая ныне называется Лаврой Феодосия Великого.

Также в палестинской пустыне при посредничестве Феодосия были построены дома для паломников и больницы.

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В зрелом возрасте преподобный Феодосий резко выступил против императора Анастасия I, который придерживался монофизитсва – течения христианства, признававшего лишь божественную природу Иисуса Христа и отвергающего человеческую. За выступление против императора святой был заключен. Его освободили из тюрьмы после смерти Анастасия I в 518 году.

Феодосий скончался в 105 лет после продолжительной болезни.

Вчера христиане вспоминали святителя Григория Нисского, жившего в IV в. Был богословом и философом. Жестко выступал против еретиков.