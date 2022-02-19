Церковный праздник 19 февраля – сегодня молятся известному патриарху

Святой Фотий был патриархом Константинопольским. ФОТО: cerkva.te.ua

Сегодня христиане вспоминают святителя Фотия, жившего в IX в.

Фотий родился в Византии в благочестивой и знатной семье. Получил хорошее образование и был воспитан в христианских традициях.

В молодом возрасте он служил чиновником при императоре Михаиле III. Приблизительно в тот период Фотий принял монашество.

В 857-м будущий святой стал патриархом Константинопольским. Этот сан ему достался по решению императора, поссорившегося с предшественником Фотия, архиепископом Игнатием.

Будучи патриархом, Фотий активно боролся против еретиков и иконоборцев. Способствовал распространению влияния византийской церкви на славян. В частности, в Болгарии и России. Также Фотий вступил в противостояние с Папой римским Николаем I, который пытался подчинить себе патриарха Константинопольского. В результате между римо-католической и православной византийской церковью произошел раскол. А сам Фотий был вскоре отстранен от престола новым императором Василием I Македонянином.

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В 879 году патриарх Константинопольский Игнатий скончался. Епископы созвали Собор и снова возвели Фотия на престол. Архиепископом Константинопольским его признал и новый Папа Иоанн VIII.

Однако в 886 году Фотия обвинили в заговоре против императора Льва VI и снова лишили сана. Через несколько лет святой умер в Армонийском монастыре.

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