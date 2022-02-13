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понедельник, 14 февраля 2022 05:00

Церковный праздник 14 февраля: сегодня молятся мученику, который с детства изгонял бесов

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Церковный праздник 14 февраля: сегодня молятся мученику, который с детства изгонял бесов
Святой Трифон принял смерть за веру в Иисуса Христа в 250 году. ФОТО: verovat.com

Сегодня христиане вспоминают мученика Трифона, родившегося 232-го в селе Кампсада – ныне территория Турции.

Родители Трифона были бедными, но благочестивыми людьми. Приучали к вере и сыну. С детства у будущего мученика появился дар чудотворения – он выгонял бесов и исцелял людей от болезней, по церковным преданиям.

Когда к власти в Римской империи пришел император Деций, начались массовые гонения на христиан. Трифона арестовали вместе с другом Респецием. Обоих жестоко пытали: забивали в ноги гвозди, обжигали огнем, избивали. После этого мученикам отрубили головы. Смерть они приняли в 250 году.

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В настоящее время часть мощей святого Трифона хранится в черногорском городе Которе.

Вчера церковь чествовала святителя Никиту, затворника Киево-Печерского монастыря. Он родился в 1030 году и в юном возрасте стал монахом. В 1096 году Никита был назначен епископом Новгородским. Умер святитель в 1108 году.

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