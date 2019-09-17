Центра реабилитации присвоили имя женщины с ограниченными возможностями

Раиса Панасюк

Год назад, 17 сентября 2018 года, в Виннице умерла Раиса Панасюк. В городе ее знали, как общественного деятеля.

Панасюк была правительственным уполномоченным по вопросам прав людей с инвалидностью, Почетной гражданкой Виннице.

Раиса Панасюк с детства страдала миопатией — наследственное заболевание мышц, что приводит к их атрофии. Раиса болела онкологией. В 2017 году перенесла операцию и прошла реабилитацию за рубежом. На лечение неравнодушные собрали около $100 тыс.

"Здесь можно много писать как же тяжело без тебя, как беспомощно и иногда одиноко.. и хочу чтобы ты была в памяти собой, улыбчивой, звонкой, с теплым прикосновением длинных пальцев, с нежным "я тебя люблю", уверенным "мы вместе все сможем, давай, такого еще никто не делал", понимающим молчанием, светлым взглядом, вкуснейшим куриным супом с хмели-сунели, танцами на свадьбе, решительными словами возле лифта в городском совете, по вечерам с зеленым чаем и кучей идей...наполненной жизнью, верой и энергией, окруженной невероятными людьми, умением найти компромиссы ради добра, варениками с виноградом, радостными слезами на дне рождения, щедривках, музыкальном лагере и т. д.. Где же в тебе поместилось столько света, добра, тепла, подлинности!", - пишет подруга Елена Данилова.

С детства Раиса Панасюк была прикована к коляске. Это не сдерживало ее желание учиться, самореализовываться и менять мир вокруг себя к лучшему. Свое первое высшее образование Раиса получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на факультете журналистики. Затем овладела специальностью психолога. А с 2016 года Раиса Панасюк была аспиранткой Винницкого государственного педагогического университета имени Коцюбинского.

Панасюк возглавляла общественную организацию "Гармония", которая занималась проблемами людей с инвалидностью на колясках. При ее участии в городе был создан центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями.

27 июня 2019 года центру реабилитации "гармония" присвоено имя Раисы Панасюк.

Раиса Панасюк родилась в 1973 году с. Осичная Хмельницкого района Винницкой области в семье колхозников. Училась в Тульчинском санатории и Цюрупинском интернате.