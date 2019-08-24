Бывший военный подорвал две гранаты: погиб вместе с женой

Бывший военный подорвался на гранате. Фото: РБК

24 августа в Ивано-Франковске мужчина 1982 года рождения подорвал две гранаты РГД-5, погиб он и его сожительница.

Сообщение о взрыве поступило от очевидца около 14.00, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

"Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого мужчина привел в действие две взрывные гранаты РГД-5. Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.