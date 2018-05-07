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понедельник, 07 мая 2018 17:24

Бывший глава села возил земляков на венгерские выборы

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Бывший глава села возил земляков на венгерские выборы
Национальная избирательная комиссия Венгрии официально опровергла информацию СМИ о том, что якобы избиратели из Закарпатья могли повлиять на результаты голосования. Фото: www.rbc.ua

Бывший сельский председатель села Вилок Виноградовского района Закарпатья Иосиф Килби утверждает, что лично способствовал организации перемещения через границу почти тысячи закарпатцев с двойным гражданством для голосования за партию Виктора Орбана.

Килби заявляет, что ему поставили задачу, чтобы закарпатцы отдали свои голоса в селах Сабольч-Сатмар-Берег, где официально они не проживают, за партийный список Fidesz и кандидата от правящей партии Аттилу толко, - пишет Мукачево-net.

Национальная избирательная комиссия Венгрии официально опровергла информацию СМИ о том, что якобы избиратели из Закарпатья могли повлиять на результаты голосования. В частности о том, что тысячи украинцы могли массово проголосовать в ближайших деревнях у границы в области Сабольч-Сатмар-Берег. В венгерской ЦИК аргументируют, что только венгерские избиратели, которые имеют домашний адрес (прописку) в Венгрии, могли проголосовать на избирательных округах. Те же, кто не имеет прописки, могли голосовать по почте - с помощью специального бюллетеня. В частности, проанализировали данные из семи приграничных населенных пунктов - Ботпаладь, Фюлешд, Кишпаладь, Шонкад и других.

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Выяснили, что с 1 января 2018 года в этих селах официально зафиксировали 5882 жителей, в списках избирателей значились 4502, а проголосовали 2494 человек (62,9%, что ниже результатом, чем в среднем по стране). Поэтому никаких тысяч украинцев, которые в день голосования штурмовали границы, на самом деле не могло быть, аргументируют в венгерской избирательной комиссии.

Немало закарпатских венгров с двойным гражданством имеют фактически фиктивную прописку в Венгрии: они живут в Закарпатье, а как граждане Венгрии прописаны в одном из приграничных сел в Венгрии, а потому имея венгерскую прописку могли голосовать не только по спискам партий, но и за мажоритарного кандидата.

Жалоба от оппозиционных партий дошла до Высшего суда Венгрии (Курии). Там даже приняли решение о запросе на пересмотр результатов выборов. В частности, в решении говорилось, что "организованное перевозки двойных граждан на украинско-венгерской границе... было незаконным ...", и в том, что оно действительно имело место "нет никаких сомнений".

Однако в Верховном суде согласились с решением Национальной избирательной комиссии, приведенные видео и телефонные разговоры также нельзя считать достоверные доказательства влияния или фальсификации результатов выборов. Итак, высшая судебная инстанция Венгрии отметила, что для пересчета или повторных выборов нет оснований за "отсутствия объективных доказательств".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах."Мы победили! Венгрия получила большую победу", - сказал он ночью в речи в штабе правящей партии "Фидес".

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07
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