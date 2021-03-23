Букский каньон может остаться без речки

Всю зиму Тикич юез воды. Фото: buky.com.ua

Жители Буков Уманского района жалуются, что в реке Горный Тикич почти нет воды. Вода исчезла в колодцах жителей поселка и окрестных сел. Крестьяне обвиняют фермеров, которые используют воду из реки для капельного полива. Если дело так пойдет и дальше, то знаменит своими красотами Букский каньон останется без воды.

"На дворе середина марта, время половодья, а в Горном Тикиче нет воды, - говорит сельский голова Буков Сергей Зализняк. - Причина - предприятие "Кищенцы-Фрут" взяло в аренду большое водохранилище в селе Вороное. Укрепили дамбу, наглухо закрыли заставу и набирают еще 2 метра воды. Фактически с прошлого года не пускают никакого стока в реку. Представьте себе, что площадь водохранилища 600 гектаров и здесь должны добавить 2 метра воды. В планах предприятия - аренда еще 2 гидросооружений в селах Красный Кут и Новая Гребля. Они набирают воду, чтобы осуществлять капельный полив на полях, где выращивают свеклу, морковь и чеснок. Если еще и там набирать, то мы вообще останемся без реки".



На днях предприятие просило разрешение на капельный полив, но сессия сельсовета пока отказала. Сельский голова утверждает, что попал в трудную ситуацию.

"Я оказался между 2 огней, - говорит Зализняк. - С одной стороны крупнейшее предприятие нашего общества, где работают масса людей, а с другой - сами люди, которые остались без воды в колодцах и фактически без реки. Причем крестьяне разъяренные и настроены крайне радикально. А кроме них есть еще жители населенных пунктов, расположенных ниже по течению. В том числе и гидроэлектростанции, которые тоже хотят зарабатывать в период половодья".

Сельский председатель говорит, что любые арендаторы должны давать обязательный санитарный спуск воды, потому, что так гласит украинское законодательство.

"Не может так быть, что кто-то захотел и перекрыл реку даже для благих целей, - говорит Железняк. Санитарный спуск воды должно быть обязательно ".

Заместитель директора ООО "Гидроресурс-К" Михаил Атаманюк подтверждает слова Зализняка.

"Ниже Буков по течению Горного Тикича находится Юрпольская ГЭС. В январе 2017-го она произвела 15 тысяч киловатт электроэнергии. В следующем году - 27 тысяч. В этом году - только 5 тысяч. Рядом с Горным Тикичем протекает Гнилой Тикич. Он менее полноводный. Так вот, в феврале ГЭС в Лысянке на Гнилой Тикич выработала 24 тысячи киловатт, а ГЭС в Юрполе, что на Горном Тикиче - только 6 тысяч. О чем это говорит? Фактически весь сток реки выше Юрполя перекрыто. Река наполняется только из притоков и источников, которые располагаются ниже Буков по течению. Юрпольская ГЭС работает 1 час в сутки. Ее работники не могут заработать".

Нидерландский фермер Корнелиус Хузинха, который является владельцем "Кищенцы-Фрут", свою вину отрицает.

"Выше Воронянского водохранилища находится еще несколько водоемов, в которых разводят рыбу другие хозяйственники. Я использую воду для капельного полива. Обеспечиваю работой и зарплатой многих украинцев. Работаю на благо государства Украина. Ничего незаконного не делаю".

В конце концов все участники конфликта решили проехаться к другим водохранилищам и выяснить, кто же забирает воду из реки. После встречи согласились, что нидерландский фермер поднимет в Вороном заставы на 1 см. Внизу по течению посмотрят, на сколько прибавилось воды. Если не поможет - поднимут еще. Впоследствии сток отрегулируют. Также будут обращаться с аналогичной просьбой к арендаторам, которые расположены выше по течению.

По словам метеорологов пока на реках Черкасской области сохраняется низкая водность, а на Роси у Корсуня-Шевченковского наблюдается маловодие. Однако по расчетам Украинского гидрометеорологического центра, весеннее половодье 2021-го ожидается выше прошлогоднего.

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