"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи

Круглая площадь в центре Полтавы - выдающийся архитектурный комплекс в стиле классицизма в Украине. Заложенная в XIX в., она является чуть ли не единственным подобным архитектурным ансамблем в мире. А Кадетский корпус, работавший во времена Российской империи и Дом дворянского собрания – были главными ее жемчужинами. Вместе с Монументом славы, установленным в 1811-м – в честь 100-летия Полтавской битвы.

Сейчас центр является самым разрушенным местом Полтавы. Дом Дворянского собрания, где много времени "базировались" ночной клуб, ресторан и кинотеатр – сгорел в декабре позапрошлого года. А вот упадок Кадетского корпуса начался гораздо раньше – больше 20 лет назад. В настоящее время это гигантское здание находится в ужасном состоянии.

– Центр Полтавы является синонимом слова "бесхозяйственность", – шутят горожане о Круглой площади.

В 2019 году появился шанс на восстановление Кадетского корпуса – активистам движения Save Poltava удалось добиться, чтобы здание из коммунальной собственности отдали в подчинение Государственной судебной администрации. В ее планах отремонтировать помещение и перенести сюда все полтавские суды.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в исторической постройке, чтобы узнать - в каком состоянии она находится сейчас.

Фото: Ольга Стенько

ИМПЕРАТОР И КАДЕТЫ

Указ об основании Петровского Полтавского кадетского корпуса был издан 1 февраля 1830 - во времена правления российского императора Николая I.

Полтава была избрана не случайно. Гигантское здание здесь решили возводить, потому что город находится рядом с территорией, где в 1709-м происходило сражение русского войска против шведской армии. Для Российской империи это была знаковая победа и на ее примере воспитывали дворян и будущих офицеров. А "Петровским" корпус назвали в честь Петра I.

Строительство началось в июле 1835-го, а накануне Рождества 1840 года – корпус торжественно открыли. Еще через пять лет, отсюда выпустили первых 36 кадетов. Всего за 78 лет работы выпускниками учебного заведения стали несколько десятков тысяч юношей.

После прихода к власти большевиков в доме разместилась пехотная школа. А в 1958 году сюда из Днепропетровска перенесли Краснознаменное высшее зенитно-ракетное командное училище им. генерала Николая Ватутина.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

Училище просуществовало до 1995-го, а затем было расформировано. Огромное здание купил гражданин Израиля. Однако никоим образом его не использовал и не вкладывал средства в поддержку жилого состояния корпуса. Как следствие – он начал "распадаться".

В 2006-м здесь произошел масштабный пожар, который привел к обрушению купола над центральной частью корпуса – актовым залом. Начались суды с собственником, закончившиеся возвращением здания на баланс города. Несмотря на это, ремонт там так и не начался. Корпус окончательно превратился в убежище для бездомных и наркозависимых.

РУИНА

Горожане ныне часто называют корпус самой главной "заброшкой" Полтавы. Экскурсию в помещение соглашается провести один из охранников, сержант службы судебной охраны Александр Якименко.

В середину заходим с бокового входа через крепкую металлическую дверь в правом крыле здания. В стороне от небольшого коридора расположены комнаты. Дверные проемы давно не видели косяков, а в залах кое-где нет и пола — разобран до кирпичных опор.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

Вокруг разруха, мусор и строительные обломки. На стенах есть названия телеграмм-каналов по распространению наркотических веществ. Вокруг темно – окна забиты щитами, чтобы перекрыть доступ к зданию посторонним людям.

В угловой комнате у лестницы на второй этаж валяются использованные медицинские шприцы. Некоторые выглядят старыми – потрескавшиеся, грязные. Но есть и совсем свежие, еще не успевшие даже пылью покрыться.

Прям поселения бездомных были. Они себе комнаты оборудовали

– О свежих шприцах могу объяснить, – осторожно говорит Якименко. – Здесь ходят рабочие строительной фирмы. А там же всякие люди есть. Оттуда и шприцы новые. Вообще, наркоманов ловили много здесь. Тут раньше ужас был! Прям поселения бездомных. Они себе комнаты оборудовали, даже ковры вешали.

Проход дальше закрыт деревянным щитом и подперт доской — блокирует лаз через вентиляционную шахту, которым в здание попадали искатели приключений. Пока идем вправо, длинным темным коридором и поднимаемся по лестнице на второй этаж – Александр рассказывает, что охраняет этот объект с лета 2021-го. В это время на территории Кадетского и была организована круглосуточная охрана.

Мужики забрались наверх коньячка попить

– Серьезных эксцессов у нас не было. Хотя с крыши снимали людей – мужики забрались наверх коньячка попить перед футболом. Здесь же рядом стадион, – говорит мужчина. - С крыши открывается красивый вид на "орла" (Монумент славы. - Gazeta.ua). Была и романтика здесь – пару снимали. Мужчина кричал: "Братан, ты мне кайф наломал!".

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины. На фото 2019 года видна колоннада главного входа

Нередко с крыши снимали детей и подростков.

– Их передавали родителям из рук в руки. Полицию не вызывали, – добавляет Якименко.

На втором этаже раскинулось несколько больших комнат. Одна из них – это бывший спортзал. Практически все помещения выглядят идентично: со стен постепенно обрушивается штукатурка, а пол кое-где превратился в лед – это замерзшая вода, которая льет из части крыши, где нет перекрытия.

Входим в бывший актовый зал, работавший во времена СССР. Когда-то его накрывал обрушившийся после пожара большой купол. Он обрушился после пожара в 2006 году, провалив перекрытия до первого этажа. Зал оказался под открытым небом, а снизу к нему "потянулись" сильно разросшиеся деревья.

– Здесь живут собаки, – говорит Александр. – Их подкармливает второй сторож.

Осторожно подходим к самой популярной локации среди местных экстремалов – крыши. С нее открывается великолепный вид на центральную часть города: Круглую площадь, главную аллею Корпусного парка, Монумент славы.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

В конце декабря прошлого года здесь завершили строительство бетонного армпояса — он укрепит здание и станет основой для строительства накрытия в будущем. Его металлические конструкции должны быть установлены до конца года.

ЭЛИТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

Чтобы попасть в другое крыло здания, где квартировались бездомные, нужно выйти на улицу и обойти почти весь Кадетский корпус – к похожей металлической двери в другой стороне.

По дороге Александр показывает основной путь попадания нелегалов на территорию — бетонный забор, ограничивающий двор со стороны улицы Ляхова.

- Люди забираются в корпус по трубам отопления от котельной. Но практически сразу мы их ловим, – уверяет охранник.

Во второй части здания темнее и тише. Коридор заканчивается лестницей ко второму этажу. Там когда-то были обустроены душевые комнаты с умывальниками.

Явно мужчина жил, но какой-то аккуратист

- Смотрите, здесь была одна из "квартир". Когда-то даже ковер лежал, - показывает Александр одну из комнат, где жили бездомные. – Здесь явно мужчина жил, но какой-то аккуратист. Держал здесь одежду, посуду, вещи личной гигиены: станки для бритья, зубную щетку с пастой, расческа до сих пор лежит, - указывает охранник на пластиковую расческу-щетку на полу.

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Водит по помещению лучом фонаря, который выхватывает из темноты груды вещей и обломков, пакеты с логотипами супермаркетов и несколько журналов со сканвордами и судоку.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

– Это же практические элитные апартаменты в центре города! Это не точно, но я, кажется, видел того, кто здесь жил. В начале осени сюда через забор перелез мужичок лет 50, – вспоминает Якименко. – Выглядел не как бомж, а как любитель выпить. Пробежал по территории и сюда залез. Здесь мы его и задержали. Спрашиваю: "Зачем пришел?". Ответил, что гулял с ребенком, запустившим самолетик через забор. А он якобы полез игрушку достать. Как оказался внутри - не смог объяснить, но игрушку из-под куртки действительно показал.

ЛЕГЕНДЫ КАДЕТСКОГО

- Это здание – как зеркало. Когда человек сюда заходит, то начинает проявляться то, что у него внутри. Некоторые приходят и испытывают большое желание фотографировать или играть на гитаре. Кто-то обрисовывал стены красивыми граффити, или матом. Кто-то справлял нужды, а некоторые кололись. Люди наполняли это место тем, чем хотели, – рассказывает член рабочей группы по сохранению здания Кадетского корпуса, архитектор Артур Ароян.

Здание – очень мощное по архитектуре, продолжает Ароян.

– Кадетский корпус собрал вокруг себя много легенд. Одна из самых распространенных — об огромных подземных залах и коридорах, по которым якобы мог запросто проехать всадник на коне или даже карета. Вероятно, этот миф связан с тем, что исторический центр города пронизан системами подземных ходов разных времен, – утверждает архитектор. – Подвалы здесь действительно были, но их размеры преувеличены. В настоящее время они засыпаны строительным мусором послевоенной застройки. Убежден, что подвальные помещения имели исключительно хозяйственное назначение. Предполагаю, что рассказы о въездах всадников в корпус возникли потому, что в свое время в подвалах хранили дрова, уголь, впоследствии – керосин. Чтобы все это завозить – делались специальные пандусы.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

Несмотря на то, что в Кадетском корпусе долгое время функционировало советское артиллерийское училище, здесь не было канализации.

Приезжали ассенизаторские машины и выкачивали стоки

– Летом приезжали ассенизаторские машины и выкачивали стоки. Мне это рассказал человек, служивший там в 1980 году, – рассказывает Ароян. – Вообще конструкция этого здания очень прочная. Она способна выдержать не только столетия, но даже артиллерийские обстрелы.

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ИНТЕРЕСНЫЕ НЮАНСЫ

Кадетский корпус построен в виде буквы "Т". Ее хвост указывает на поле, где проходило Полтавское сражение. Таков был архитектурный замысел.

– Это очень качественный образец классицизма, один из лучших в Украине, – говорит Артур Ароян. – Был еще в корпусе скульптурный декор в треугольном фронтоне – военная символика, доспехи. Подобно тому, что видим на Монументе славы. Был и орёл с размахом крыльев до восьми метров. Была мысль создать копию этого барельефа и поместить в экспозицию в краеведческом музее, но проект так и не был реализован.

Кадетский корпус имеет и элементы, совершенно не характерные для стиля классицизма.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

– Такие зубчатые карнизы не делали в классической архитектуре – даже на других зданиях Круглой площади больше такого нет. Зубчики были, но другой формы. Потому что это стилизованный элемент фортификационных укреплений средневековья – башен, на которых бойницы находились, - добавляет Ароян. – Это единственный кадетский корпус со всей волны заведений, строившихся в начале XIX века, у которого церковь выделена в отдельный блок здания и имеет купол. Большевики там все погромили, сделали клуб, на месте церковного алтаря построили сцену. В годы Второй мировой войны клуб сгорел. Его отстроили, но он уже не выглядел как первобытный.

СЛАВНЫЕ ВЫПУСКНИКИ

Среди выпускников учебного заведения есть христианский святой - Михаил Максимович, родившийся в казацко-старшинской дворянской православной семье на Харьковщине.



Учебу завершил в 1914-м в 18-летнем возрасте. После Гражданской войны с родителями оказался в Сербии, где окончил богословский институт. При жизни успел побывать епископом Шанхайским, Брюссельско-Парижским и Сан-Францисским. Канонизирован в 2008 году.

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В Полтаве учился военному делу и юный Николай Ярошенко – известный художник. Именно в Кадетском корпусе его талант отметил преподаватель рисунка Иван Зайцев. Имя Николая Ярошенко носит Полтавский художественный музей.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Петровского Полтавского кадетского корпуса находится в состоянии руины

В 1849-1853 годах в Кадетском корпусе учился Алексей Бутовский – соучредитель современного Международного олимпийского комитета, который одним из первых сформулировал принципы физической подготовки студентов военных учебных заведений. Его именем назван стадион – главная спортивная арена города, расположенная в полукилометре от здания кадетского корпуса.

– У него есть прекрасные воспоминания о корпусе. Мы ими даже пользовались, когда исследовали само здание. У него есть описания некоторых деталей интерьера, в том числе и безвозвратно потерянных, – говорит Артур Ароян.

ШАНС НА ЖИЗНЬ

Перейдя на баланс Государственной судебной администрации – здание получило шанс превратиться из "язвы" на лице города в его украшение.

– На Кадетском корпусе проводятся противоаварийные работы. По факту это обустройство кровли, водоотвод атмосферных осадков и закрытие оконных и дверных проемов, - рассказывает исполняющий обязанности начальника Территориального управления Государственной судебной администрации в Полтавской области Виталий Федько. - Работы, которые уже выполнены, сделали средствами областного совета – в прошлом году ушло около 5 миллионов гривен. На этот год в государственном бюджете Украины запланировали 36 миллионов гривен капитальных расходов именно для Полтавщины. За эти средства продолжим работы по устройству кровли. Состоится корректировка проектно-сметной документации, потому что за три года цены на материалы и услуги изменились.

- По планам, озвученным в прошлом году, работы по консервации здания должны завершиться в течение 2023 года, - продолжает Федько. - Сейчас основная цель – остановить разрушение здания. В течение года планируют переложить часть обрушившихся во время большого пожара в актовом зале стен. Без этого невозможно приступить к установке покрытия.

В прошлом году ушло около 5 миллионов гривен

Следующий этап рассчитан на 2,5 года – проектирование. Его должны выполнить специалисты с учетом особенностей исторического здания, имеющего охранный номер. Также необходимо учесть особенности учреждения, которое планируется разместить.

- Нужно учесть и спецконтингент, заезды, передвижение транспорта по территории. Потребности для людей с инвалидностью — лифт или залы судебных заседаний на первом этаже, а также специальные туалеты. В настоящее время есть все возможности, чтобы выполнить все требования государственных строительных норм. Здание вполне подходит для использования под нужды судов, – объясняет чиновник.

БРАТ ПО НЕСЧАСТЬЮ

Бывший Дом дворянского собрания сгорел в Полтаве 9 декабря 2020 года. Пожар вспыхнул в помещении ночного клуба "Версаль".

Строили здание в 1810 году. Оно было полностью сожжено в 1943-м, но восстановлено ​​для нужд кинотеатра в 1947 году.

Сейчас на остатках здания продолжаются работы - разобранно пепелище, снята разрушенная крыша. Сооружается армпояс, укрепляются проемы дверей и окон, перекладываются стены.

Автор: Ольга Стенько Бывшее здание Дворянского собрания в Полтаве пострадало после пожара два года назад. В настоящее время здесь ведутся работы по укреплению остатков сооружения

- Здесь была высокая температура, повреждены стены. Где были разрывы, мы восстанавливаем кладку, чтобы была устойчивость, устанавливаем усиления. Чтобы когда снимем межэтажные перекрытия, стена не обрушилась, - говорит руководитель строительных работ Мурат Дудаев.

Запах пожара уже выветрился из стен. Теперь здесь пахнет горячим металлом – от болгарок и сварочных аппаратов. Сверху на здании устанавливают большие металлические балки, которые станут основанием для крыши.

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Работы выполняет ООО "Добрострой Инвест", владельцем которого является предприниматель Валерий Прозапас.

Кроме укрепления дома - работники должны выполнить реконструкцию. Восстановят декоративные элементы строения. Лепнину уже заказали, уверяет Мурат.

Когда историческое здание будет полностью восстановлено – неизвестно.