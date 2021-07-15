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четверг, 15 июля 2021 11:02

Большая часть депутатов Харьковского горсовета от ОПЗЖ участвует в "схемах" городской власти - Фельдман

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Большая часть депутатов Харьковского горсовета от ОПЗЖ участвует в &quot;схемах&quot; городской власти - Фельдман
Нардеп Александр Фельдман: "Харьков в который раз становится "свидетелем неприкрытых схем откровенного дерибана городской земли". Фото: www.pravda.com.ua

Сессия Харьковского горcовета, состоявшаяся 14 июля, стала очередной демонстрацией полного игнорирования закона и фактического беспредела харьковской городской власти.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат-мажоритарщик, член фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Александр Фельдман.

По его словам, Харьков в который раз становится "свидетелем неприкрытых схем откровенного дерибана городской земли".

"Несмотря на рассмотрение дел в суде, которые в принципе не могут быть процедурно вынесены на рассмотрение сессии, желание успеть "все забрать и поделить" переполняет. Причем соучастниками рейдерства в стиле диких 90-х становится и большинство депутатского корпуса", - отметил Фельдман.

​"Элементарная жадность, человеческая непорядочность, трусость, грубое нарушение норм законодательства отличает сегодня и большинство депутатов "Оппозиционной платформы – За життя", считает депутат.

"Те, кто должен быть в оппозиции к беззаконию и несправедливости, становятся фактически соучастниками преступлений городской власти. Об этом нелегко и неприятно говорить. Но необходимо, потому что город, который отдал на выборах значительное количество голосов в поддержку нашей политической партии, должен об этом знать. Политическая сила только выиграет от того, что избавится от тех, кто страдает "слабостью" не видеть ничего дальше собственного благополучия", - заявил политик.

По словам Фельдмана, позиция центрального аппарата ОПЗЖ "категорична и однозначна – никаких договоренностей и "сотрудничества" с теми, кто нарушает закон и ущемляет законные права и интересы людей. Но очевидно, что руководитель фракции ОПЗЖ в Харьковском городском совете господин Спасский, пытаясь дирижировать волей фракционных депутатов с помощью смс-сообщений, готов игнорировать принципы партийной дисциплины, руководствуясь ущербной логикой "нам тоже хочется кушать". По этой логике они пришли не служить людям, приносить ежедневную пользу своим избирателям-харьковчанам, а только "кушать" с городского бюджета, что крайне непорядочно и цинично".

​"Все быстро меняется. И всем желающим "переобуться в воздухе" при смене власти в городе в надежде опять и снова получить свой лакомый кусок, хочу сказать – не получится. Вы можете сколько угодно обманывать себя, находить варианты, чтобы спрятать свое прямое участие в беззаконии, голосуя за противоправные решения сессии, но у вас нет шансов остаться в памяти харьковчан принципиальными и порядочными людьми", - заявил Фельдман.

​"Хочу отметить, что в Харьковском городском совете, к счастью, есть депутаты, для которых совесть и честь – не пустой звук. Они принадлежат к различным политическим силам, но их объединяет уважение к закону и ответственность за свои решения. А значит, надежда на то, что в Харьков вернется закон и порядок, есть", - подытожил политик.

Напомним, 14 июля Харьковский горсовет под председательствованием секретаря горсовета и и.о. мэра Игоря Терехова провел очередную сессию. На этой сессии, не смотря на протесты ряда оппозиционных депутатов, были приняты решения о выделении земли коммерческим структурам с явными признаками нарушения закона и регламента горсовета.

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июля

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