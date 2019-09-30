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Боксер из Полтавы стал чемпионом Украины

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Боксер из Полтавы стал чемпионом Украины
Александр Хижняк стал чемпионом Украины. Фото:sport.pl.ua

29 сентября полтавский боксер Александр Хижняк стал чемпионом Украины в весовой категории до 75 кг.

Об этом сообщили на официальном сайте Федерации бокса Украины.

Александр Хижняк во время финала чемпионата Украины по боксу автоматически победил винничанина Алексея Токарчука.

"Его соперник не вышел на ринг. Говорят, будто травма. Автоматически Хижняк стал победителем", - сказал журналистам издания "Полтавщина" руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко.

Кроме этого Александра Хижняка отметили за "Лучший бокс чемпионата Украины 2019".

В общем зачете спортсмены Полтавщины получили третье место с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Первенство имеет сборная Харковщины с шестью наградами, второй - команда города Киева с тремя медалями.

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Спортсмен из Кордишівки, Козятинского района Виталий Плис на турнире "Арнольд Классик Европа", который состоялся в Барселоне (Испания) , завоевал 20 медалей. Девять из которых золотые. Он стал победителем в категории "классический бодибилдинг, свыше 180 см".

Автор: Ярослава ФОНИНА
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