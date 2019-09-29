Бодибилдер стал лучшим спортсменом мира

Виталий Плис

Спортсмен из Кордишівки, Козятинского района Виталий Плис на турнире "Арнольд Классик Европа", который состоялся в Барселоне (Испания) , завоевал 20 медалей. Девять из которых золотые. Он стал победителем в категории "классический бодибилдинг, свыше 180 см".

В ней соревновались 13 спортсменов. Они представляли Германию, Бельгию, Казахстан, ОАЭ, Францию, Швейцарию, Россию, Румынию, Чехию и Италию.

"Я выступал в первый день. К сожалению, Арнольд Шварценеггер вручал награды только призерам второго соревновательного дня, – рассказал Виталий Плис. – На "Арнольд Классик Европа" я соревновался впервые. И для меня, и для других участников, это самый значимый турнир в мире бодибилдинга. Все национальные чемпионы стремятся принять участие в нем", - сообщает 20 минут.

Бодибилдер улетел в Барселону за свой счет. Вся подготовка – также за его счет. Спонсорской или бюджетной поддержки у Виталия Плиса пока нет.

За первое место Виталий Плис не получил ни одного денежного вознаграждения. Лишь Кубок, золотую награду и сертификат победителя.

Сейчас Виталий Плис работает тренером в тренажерном зале Киев. К соревнованиям никого не готовит. Сейчас он активно занимается своей спортивной карьерой.

Виталий Плис сейчас планирует выступить на чемпионате мира. Он состоится 5-11 ноября в Эль-Фуджайра (ОАЭ).

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