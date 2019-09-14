Бесплатный хлеб и ретроавто - как празднует город свое день рождение

14 сентября в Виннице начались празднования 656-летия города. Официальные празднования начались в 14:00. Традиционно улица Соборная стала пешеходной.

Автор: Фото: Ирина Кальченко

Уже возле театра начинаются торжественные мероприятия. Дорогу от остановки "Театральная" в сторону центра и до Майдана Независимости, перекрыли. Рядом с телестудией "Винтера" местные продают магниты с изображением Виннице. Просят от 10 до 50 гривен.

Также, на площади возле телеканала, расположен "Самый большой герб Винницы". Гербов даже два: цветочный, размер которого достигает 4х5 метра. На его изготовление использовали более 4000 цветов, а второй герб "вышит" лентами и имеет размер 4х6 метра.

Прямо на улице презентуют программу будущего эко-феста "Дели". Он состоится 22 сентября на ювелирный завод "Кристалл".

Чуть дальше разместили стол со вкусностями. Здесь есть шоколад без сахара, мармелад, натуральная пастила. Стоимость сладостей стартует от 15 гривен. Рядом – продают кукурузное, тыквенное и подсолнечное масло. Местные предприниматели здесь предлагают попробовать хлебцы из Винницкой муки. В этой же палатке раздают бесплатно хлеб.

Фото: Фото: Ирина Кальченко

А вот 50 гривен просят за мед в баночке. Есть из акации, липы и гречишный.

Возле музея миниатюрных автомобилей расположили еще выставку ретроавтомобилей.

Рядом с горсоветом проводится конкурс винницкого художника Натана Альтмана "Воспоминания". Юные винничане с Винницкой детской школы искусств на Брацлавской рисуют свое видение города.

"Это местный конкурс, который придуман городской властью, чтобы помнить талант Альтмана. У каждого ученика есть свое идея, мнение и свое решение рисунка. И я как учитель – управляю процессом, подсказываю. Результаты скажут после 18:00. Приз - неизвестный", - говорит Gazeta.ua преподаватель Светлана Леонидовна.

С 15 до 19 часов возле городского совета планируют разнообразные мероприятия. Впервые в Виннице состоится фестиваль военных духовых оркестров Украины "Музыка над Бугом". Выступления готовят оркестры из Винницы, Чернигова и Одессы.

На этом же месте обустроили локацию, посвященную историческому проекта "Винница: генеалогия самоуправления".

Завершится празднование Дня Винницы концертом на площади Василия Стуса. Выступят Ирина Федишин, Ріапобой, Сергей Михалок и оркестр "Ляпис 98". Начало концерта – 19:00

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