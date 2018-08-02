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четверг, 02 августа 2018 14:08

Беременная в строительном мешке: над собакой жестоко поиздевались

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Беременная в строительном мешке: над собакой жестоко поиздевались
В "Спецсервисе" собаку назвали Волгой. Фото: facebook.com/marina.kozhushko.7

В Кременчуге Полтавской области нашли обреченного на гибель пса. Беременная собака стала жертвой жестокого обращения.

Ее нашли в завязанном строительном мешке, сообщила в Facebook Марина Кожушко, руководитель коммунального предприятия "Спецсервис-Кременчуг".

"Девушка ехала по трассе между с. Щербаки и с. Романки. На обочине, на жаре, заметила туго завязанный строительный мешок, он шевелился. Остановились, развязали и увидели это беременных чудо", - рассказала Кожушко.

Собаку обследовали, она оказалась здоровой. Ультразвуковое исследование показало 4 щенков.

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Под Кременчугом Полтавской области нашли убитую самку лося. Животному выстрелили в сердце разрывной пулей. Затем гонялись за самкой на внедорожнике, пока та не упала. Браконьеры пытались снять с добычи шкуру, однако скрылись с места преступления.

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