Бердянск оказывает сопротивление: люди выходят против оккупантов с голыми руками

В оккупированном росиянами Бердянске Запорожской области украинцы выходят протестовать против российских властей. Люди разговаривают с российскими захватчиками, говорят им убираться с украинской земли, поют гимн Украины.
По данным очевидцев, около тысячи жителей в настоящее время собрались возле горсовета. Перед вражескими танками и другой военной техникой люди кричат "Смерть врагам!", "Путин х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" и "Банду вон!".
Вступают в диалог с оккупантами.
"Сними автомат, давай поговорим в поле", – говорит один из мужчин на акции протеста за Украину.
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"Я на своей земле, я тебя перегрызу!" - говорят в сторону оккупантов люди.
Некоторые участники акции протеста подходят к оккупантам и пытаются толкать их - люди без оружия.
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