Бердянск оказывает сопротивление: люди выходят против оккупантов с голыми руками

Некоторые из участников акции протеста подходят к оккупантам и пытаются толкать их – люди без оружия. Фото: скриншот

В оккупированном росиянами Бердянске Запорожской области украинцы выходят протестовать против российских властей. Люди разговаривают с российскими захватчиками, говорят им убираться с украинской земли, поют гимн Украины.

По данным очевидцев, около тысячи жителей в настоящее время собрались возле горсовета. Перед вражескими танками и другой военной техникой люди кричат ​​"Смерть врагам!", "Путин х...йло!", "Русский корабль, иди нах...й" и "Банду вон!".

Вступают в диалог с оккупантами.

"Сними автомат, давай поговорим в поле", – говорит один из мужчин на акции протеста за Украину.

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"Я на своей земле, я тебя перегрызу!" - говорят в сторону оккупантов люди.

Некоторые участники акции протеста подходят к оккупантам и пытаются толкать их - люди без оружия.





Россия в 4.00 24 февраля напала на Украину. Российские войска 28 февраля в Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека : один убит, другой ранен. Район оккупирован. Украинцы с утра начали выходить и петь гимн Украины рядом с российской оккупационной техникой.Россия в 4.00 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.