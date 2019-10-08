Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС

Фото: Ольга Стенько

8 октября бойцы батальона патрульной полиции особого назначения "Полтава" отправились в зону проведения ООС.

Корреспондент Gazeta.ua видел, как полицейских провожают родные и друзья.

50 сотрудников полиции отправились на восток Украины в рамках очередной ротации. Полтавские правоохранители несут службу на трех блокпостах и ​​патрулируют населенные пункты на территории Луганской области. В том числе, охраняют общественный порядок, участвующих в профилактике и раскрытии преступлений.

Бойцы отправились на смену своим коллегам, которые через два дня должны вернуться в Полтаву. Служить на Луганщине будут 60 дней.

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На этот раз в составе подразделения есть одна женщина. Старший инспектор кадрового обеспечения батальона патрульной полиции специального назначения "Полтава" Лариса Школьная впервые едет на ротацию.

"Как и ребята, мои побратимы, я буду полноценно выполнять все служебные обязанности, которые будут ставить передо мной. Это также и охрана общественного порядка. Мне полностью выдали такое же снаряжение и оружие. Хотя служу более 7 лет, это моя первая ротация. Боевого опыта еще нет. Конечно, переживаю. Но с такими собратьями - не страшно ", - рассказала Лариса Школьная.

Традиционно, перед отправкой отслужили молебен, священник благословил бойцов на несения службы. Провожали правоохранителей караваем.

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