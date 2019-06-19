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среда, 19 июня 2019 10:58

Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков

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Бариста поделилась секретами и тонкостями заработков
Секреты работы бариста. Фото: irpin.news

Устроилась на работу бариста по объявлению. Сказали, что можно без опыта работы. Пришла на собеседование. Владелец говорит, что ему нужен высокий доход и минимум затрат. Вежливо согласилась. Сказал прийти на следующий день на стажировку.

В 8 утра уже была на работе. Сразу поставили бар, потому что некому работать. Показали, как готовить кофе. Первый клиент заказал арабику. Понятия не имею, что это такое, потому что научили варить только американо и эспрессо. Гость остался доволен и с американо в руках.

Подошел опытный бариста и начал рассказывать правила работы.

"Эконом на продуктах. В калькуляции написано одно, а ты отдавай кофе с меньшим количеством молока. На алкогольном баре недоливай пиво. Это для перестраховки. Если вдруг вспенилось - можешь компенсировать тем, что сэкономила", - говорит мой новый коллега.

Спрашиваю его о контингенте людей.

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"Многие люди не могут объяснить, что они хотят, что их не устраивает. Был случай, когда подошел гость с претензиями, потому что кофе имеет привкус бумаги. Попробовал то кофе - нормальный. Люди не умеют аргументировать недостатки".

Слышу от бариста о неких "леваках". Спрашиваю, что это за продукт такой. Говорит, надо смотреть, из чего есть плюс по продукции, которую можно продавать. Когда продаешь - не вносишь в счет и забираешь деньги себе.

Здесь за счет этого и живут. Ставка 200-250 гривен за смену. График 8:00 - 20:00. Чаевых почти не оставляют.

Помещение без кондиционера. Уже знакомый бариста говорит, что зимой очень холодно.

"Сидел на табуретке, пока не было гостей. Опускаю глаза вниз - бежит крыса. Пожаловался владельцам. А те говорят, какая разница - это же кофе. Летом бегают тараканы. Они есть у всех кофейнях. Мало кто с ними борется. Наши владельцы говорят использовать антисептики ".

После услышанного поняла, что кофе буду пить только дома.

За целый день в кассе 2000 гривен. 500 грн потратили на продукты. За день 1500 грн в кассе - мелочи.

Бариста работала полгода. Зарплата за месяц - 5000 грн максимум. На "леваках" зарабатывала по 200 грн, но такое было не каждый день. Людей приходило мало, потому что не вкусный кофе. И на работу берут людей, которые ничего не понимают в этой сфере.

В марте в городе Днепре появилось кафе "R / CAFÉ", в котором работает робот-бариста. Такое роботизированное кафе стало первым не только в Украине, но и Европе.

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Дата
19
июня

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