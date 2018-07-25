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среда, 25 июля 2018 15:53

Байкеры напомнили, чей Крым
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В Виннице байкеры напомнили, что Украина не собирается менять границы
Фото: Татьяна САРАХАН

Сегодня в Винницу съехались байкеры, которые инициировали мотопробег за единство Украины. Лишний раз мотоциклисты хотят напомнить, что границы не переменные. Крым - это Украина.

С собой привезли два украинские флаги и один крымско-татарский, на которых надписи с пожеланиями.

"Один из них поднимем на острове Хортица, второй везем на Чонгар. Наименьший передаем ребятам в зону боевых действий. Они подписаны представителями городов, которые мы проезжаем. Они своей подписью подтверждают, что готовы отдать жизнь за Украину. Это знаково, - говорит Gazeta.ua инициатор мотопробега Николай Спиридонов из Киева. - Самое главное - то, что мы - украинцы. Мы - патриоты Украины. Прохожие также подписывают, но немного стесняются. Пробегом мы хотим еще раз всем напомнить, что Украина у нас единая, несмотря на всевозможные проблемы. Все что у нас отобрали, то наше",

На одном из флагов подпись поставил руководитель Патрульной полиции Винницы Редван Усеинов, который встречал байкеров.

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Учaстники мотопробега едут от Ужгoрoдa дo Хoртицы, что в Зaпoрожской области. Ежедневно посещают до 5 городов. Маршрут в одну сторону составляет 2700 км. Из Винницы байкеры поехали в Бердичев в сопровождении патрульной полиции и "скорой помощи".

Мотопробег стартовал 23 июля в Ужгороде Закарпатской области. Финиш ожидают 28 июля на острове Хортица. Там поднимут крымскотатарский флаг.

Автор: Gazeta.ua
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