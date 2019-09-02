Янина Соколова, Ирма Витовская, Римма Зюбина выступят в рамках Театрального фестиваля "Кот Гаватовича"

6-8 сентября во Львове в четвертый раз пройдет Театральный фестиваль "Кот Ґаватовича".

Фестиваль будет проходить в двух локациях. На открытой сцене Парка Культуры и бывшего ангара трамвайного депо LemStation.

"Во времени вызовов и накопления информации становится вопрос о роли театра сегодня. Слова нового тысячелетия, которыми говорит театр. Сцена, ретранслирует и производит изменения, театр ищущего новые смыслы, чтобы их осуществить. Театр, который не молчит классиками", - говорит генеральный директор фестиваля Ева Якубовская.

Среди хедлайнеров фестиваля выступят Молодой театр с Ирмой Витовской-Ванца и Риммой Зюбиной, Такетеру Кудо - актер и последователь театра Буто, отец-основатель жанра перформанс в мире. Выступит и львовский театр Леся Курбаса с постановкой "Перехресні стежки", харьковский театр абсурда "Воробушек", звезда комедийного шоу "Лига смеха" с постановкой "Пыль слоями".

Международный Театральный фестиваль "Кот Ґаватовича" пройдет во Львове в четвертый раз.

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В субботу 7 сентября пройдет завтрак с Яниной Соколовой. Лекционную часть представит львовский активист Владимир Беглов и театральный критик Максим Максимчук.

Среди ночной программы фестиваля пройдет кинопоказ от художественной формации WizArt.

Якуб Ґаватович - театральный деятель ХVII века, который впервые поставил театральное представление в публичном пространстве на Западной Украине.

"Продал кота в мешке" - это одна из его драматургических работ. Игра слов "Кот Ґаватовича" бросает смысловой вызов зрителю и художнику, ведь возвращение к уличной формы театра, а именно сценических форм с использованием общественных пространств позволяет говорить о новой форме театрального искусства, которое не замыкается от зрителя. Основная мысль фестиваля "искусство не только для художников", - отмечают организаторы фетивалю.

3 сентября в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" состоится семинар-конференция "Голодомор 1932-1933-х: краеведческий контекст. Проблемы исследования и общественного понимания".