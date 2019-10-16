Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

Фото: mil.gov

Год назад, 16 октября, вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области произошла авиакатастрофа.

Около 17 часов в поле разбился военный самолет во время международных учений "Чистое небо-2018".

Погибли командир экипажа полковник Иван Петренко, заместитель командира по авиации - начальник авиации воздушного командования "Восток" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и американец, летчик 194-й эскадрильи ВВС Национальной гвардии Калифорнии подполковник Сет Неринг.

Автор: Скріншот Сегодня в селе Уланов Хмельницкого района почтили погибших летчиков украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга

Автор: Голос Америки Сегодня в селе Уланов Хмельницкого района почтили погибших летчиков украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга

В этом году на месте падения самолета Су-27УБ, которым они управляли, вблизи села Уланов открыли памятник погибшим летчикам.

На место катастрофы прибыли командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов, командующий ВВС национальной гвардии Калифорнии генерал-майор Грегори Джонс с делегацией американских военнослужащих, жители Уланова и другие, сообщает Минобороны Украины.

Автор: mil.gov Сегодня в селе Уланов Хмельницкого района почтили погибших летчиков украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга

"Полковник Иван Петренко принимал участие в антитеррористической операции и среди лучших летчиков в этих международных учениях. Подполковник Сет Неринг также прилетел на нашу землю и летал над ней как один из лучших пилотов. И здесь, над этими полями, в момент катастрофы эти летчики не думали о себе. Они прежде всего спасали жизни людей, ведь совсем близко - населенный пункт. Они вместе взлетели, вместе сделали все от них зависящее и вместе полетели в Вечность", - сказал Сергей Дроздов.

Американский генерал вспомнил, что год назад стоял такой же солнечный осенний день, когда экипаж в составе украинского и американского пилотов вылетел в свой последний полет.

"Помню этих прекрасных летчиков. Сет с позывным "Джетро" очень любил летать здесь, над украинской землей", - сказал генерал-майор Грегори Джонс.

Во время авиакатастрофы жертв среди мирного населения не было. Жители села, которые стали очевидцами рассказали, самолет начал терять высоту и пилоты вроде отводили истребитель от жилых домов.

Истребитель Су-27 УБ с бортовым номером 70 принадлежал 831 бригаде тактической авиации из Миргорода Полтавской области.

Общее руководство учений "Чистое небо - 2018" тогда решили продолжить полеты всех типов авиатехники.

После катастрофы обучение продолжили несмотря на авиационную катастрофу истребителя Су-27. Вся авиационная техника, привлекается к обучению соответствует всем техническим требованиям, прошла соответствующие разрешительные процедуры.

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47-летний Иван Петренко родился в Умани Черкасской области, в семье военного летчика-инструктора, закончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков. Начинал летчиком-инструктором учебного полка, далее служил в истребительной авиации в частях по всей территории Украины. Во время войны возглавил сороковых бригаду тактической авиации в Василькове. Впоследствии занял должность заместителя командира Воздушного командования "Восток" из авиации. Всего в авиации провел 25 лет. Второй погибший - подполковник 44-летний Сет Неринг по прозвищу "Джетро". Пилот 144-й эскадрильи Воздушных сил Национальной гвардии (ANG) из города Фресно, штат Калифорния.

Он опытный летчик с 20-летним стажем: 15 лет летал на истребителях F-16 Viper, последние пять - на F-15 Eagle, на котором и прибыл на учения "Чистое небо - 2018".