Алкогольный мед и лапша "Вок": чем удивляли на новогодней ярмарке

После обеда людей на ярмарке не так много. Фото: gazeta.ua

15 декабря в Киеве на Европейской площади официально открыли новогоднюю ярмарку. В деревянных домиках, которые традиционно ставят в последние недели декабря в центре города, можно выпить глинтвейн, поесть китайскую лапшу, десерты и купить теплые носки.

В 15:00 возле лотков с вкусностями немноголюдно. Некоторые предприниматели только открывают их. Небольшая очередь образовалась у домика с глинтвейном. Маленький стакан напитка стоит 25 грн, средний - 30 В одном домике можно купить 0,5 л крепкого глинтвейна за 60 грн.

У входа на ярмарку продают теплые носки, жилетки и тапочками.

Впервые в Виннице на празднике представлена ​​лоток с орехами в карамели, пьяной вишней с миндалем, солеными фисташками. Цена на орехи - 80 грн за 100 г.

На выходных одни из самых больших очередей были у домика с питьевым алкогольным медом. За 0,5 л просят 120 грн. Также посетителям охотно дают бесплатно пробовать этот напиток и представленное вино.

Из продукции "с собой" можно приобрести шашлык за 50 грн и фри-сет - картофель фри, луковые кольца. Также тайскую еду и лапшу "Вок".

Вкусный шашлык готовится только на открытом огне. Фото: gazeta.ua

Ярмарка будет действовать до 15 января.

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