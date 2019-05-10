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пятница, 10 мая 2019 07:31

99-летнему морпеху устроили парад под его домом

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99-летнему морпеху устроили парад под его домом
В Одессе курсанты ВМС с военным оркестром поздравили с Днем победы ветерана-морпеха 99-летнего Ивана Кулибабу. Фото - Styler RBC

В Одессе курсанты ВМС с военным оркестром поздравили с Днем победы ветерана-морпеха 99-летнего Ивана Кулибабу. Мужчина почти не выходит из квартиры, и курсанты пришли под его дом и почтили пенсионера прямо под окнами.

Морской пехотинец принимал импровизированный военный парад со своей балкона. Под оркестр ВМС мимо его дома маршировали 2 десятка лицеистов.

"Если ветеран не может прийти на мероприятия, значит, мероприятия должны прийти к настоящему ветерану", - рассказал заместитель командующего ВМС Украины Андрей Урсол, передает ТСН.

Военные моряки поздравляют героя Второй мировой войны с днем ​​победы над нацизмом уже в четвертый раз. Парад под 5-этажкой как-то сняли случайные прохожие, и теперь 9 мая здесь собирается много людей. Вместить всех гостей и камеры квартира дедушки не может - туда заходят лишь несколько военных моряков, представители командования и лицеист-первокурсник. Фото на память - обязательно.

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На фронт Иван Кулибаба попал в 1941 году, война застала его в Керчи. Он служил в противовоздушной обороне, а затем стал морпехом, получил несколько ранений. Несмотря на почтенный возраст, ветеран имеет хорошую память и светлый ум.

Военные моряки обещают устроить для ветерана большой парад в следующем году - его столетний юбилей.

8 мая в Украине в четвертый раз отмечали День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв ¬1939-1945 лет. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в мировой истории. Погибли от 50 до 85 млн человек, в том числе 8-10 млн украинском.

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Дата
10
мая

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