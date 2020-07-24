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пятница, 24 июля 2020 15:44

8-килограммовая опухоль сместила все органы: львовские хирурги спасли женщину
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Во Львове провели успешную операцию по удалению 8-килограммовой опухоли в 56-летней женщины. Новообразование обнаружили совершенно случайно.

Пациентка обратилась к медикам с другой проблемой, сообщили во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Львовские хирурги удалили у пациентки опухоль весом 8,2 кг
Фото: facebook.com/emergencyhospitall
Львовские хирурги удалили у пациентки опухоль весом 8,2 кг
Львовские хирурги удалили у пациентки опухоль весом 8,2 кг
Львовские хирурги удалили у пациентки опухоль весом 8,2 кг
Львовские хирурги удалили у пациентки опухоль весом 8,2 кг

Опухоль весом 8,2 кг удалили львовские хирурги из забрюшинного пространства 56-летней пациентки.

В медицинское учреждение женщина обратилась с жалобами на камни в желчном пузыре. И в ходе обследования благодаря ультразвуковой диагностике врачи обнаружили между диафрагмой и миской малого таза огромное новообразование. Из-за большого объема опухоли у пациентки все органы брюшной полости сместились влево. Что не могло не ухудшить самочувствие женщины.

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"Прооперировал пациентку руководитель нашего Центра хирургии Юрий Шаваров вместе со своей командой. Операция длилась всего 1,5 часа, однако ее сложность заключалась в том, что в той области находятся крупные сосуды, почка, мочеточник и в целом те структуры, повреждения которых могут нести риски для жизни", - рассказали в медицинском учреждении.

Во время операции хирурги удалили опухоль и желчный пузырь с камнями. Благодаря этому внутренние органы заняли привычное расположение в брюшной полости и значительно улучшилось самочувствие пациентки. Ее в удовлетворительном состоянии выписали домой.

Ночью 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи - впервые во Львове - провели трансплантацию сердца. Донором органа стал 58-летний львовянин. Он умер после падения с высоты. Его мать и сестра дали согласие на забор органов

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24
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