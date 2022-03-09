5 тысяч сумчан выехали из города – чем завершилась их эвакуация

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Два этапа эвакуации из Сум завершились успешно. 5 тысяч человек и 1 тысяча частных автомобилей в безопасности.

Об этом сообщает начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram канале.

"Вторая колонна ночью прибыла в Полтаву. Большинство эвакуированных - наши женщины и дети. Есть также и граждане Турции. Из Полтавы люди поехали по железной дороге на запад. Тем, кто захотел остаться, предоставляем убежище", - говорится в сообщении.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.