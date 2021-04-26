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понедельник, 26 апреля 2021 00:54

35 лет аварии на ЧАЭС - в Припяти стартовала грандиозная ночная акция

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35 лет аварии на ЧАЭС - в Припяти стартовала грандиозная ночная акция
В Припяти ночью 26 апреля началась грандиозная художественная акция к годовщине трагедии на ЧАЭС. Фото: pixabay.com

В Припяти около 23:30 стартовала художественная акция Chornobyl.35. Посвящена 35-й годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Около 40 организаторов, журналистов, фотографов, художников, музыкантов - собрались на центральной площади города, возле дворца культуры "Энергетик". Там запустили фотовыставку Дениса Копылова "Чернобыль. Ковчег", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

На фоне чернобыльской природы Копылов переснимал фотографии с экзотическими животными - пингвинами, зебрами, львами и тому подобное.

"Пока человек преодолевает последствия аварии, зона отчуждения могла бы стать домом для сотен видов животных. Теоретически, здесь могли бы жить все виды, которые есть на планете. Денис Копылов попытался представить, как бы это выглядело. Его проект меняет отношение к зоне - от мыслей о месте разрухи к размышлениям о месте, где природа ожила", - рассказали организаторы акции.

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Ориентировочно до 01:23 в Припяти будут перечитывать стихи известных "чернобыльских" авторов. Музыкально-поэтический проект "Евтепра" и PRIPYAT.Pianos исполнят собственные песни. Основным их мотивом будет одиночество, которое всегда будут чувствовать люди, покинувшие город.

В конце акции будут зажжены 35 свечей. Каждая символизирует один год, который прошел со дня трагедии. Архиепископ Полтавский и Кременчугский Православной церкви Украины Федор -проведет службу в память о погибших ликвидаторах аварии.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.

Автор: Лилия МЫЦКО
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