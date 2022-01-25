26 января вспоминают друзей, которых утопили в Дунае

Сегодня вспоминаем мучеников, погибших в один день. ФОТО: shootam.info

Сегодня христиане чтят память святых Ермила и Стратоника Сингидонских. Они были друзьями и приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV в.

Святые были родом из Сингидона – так в древности называлась нынешняя сербская столица Белград. Ермило с ранних лет исповедовал христианство, что в те времена было опасно. Про убеждения будущего мученика узнали язычники и донесли на него. Ермила арестовать и подвергли жестоким пыткам. Несмотря на это, святой не отказался от своей веры и продолжал стойко переносить издевательства.

Стратоник видел все страдания товарища, потому что работал в тюрьме, где его держали. Он тоже был христианином, но пытался это скрывать. Однако, увидев пытки, которым подвергается друг, решил открыто заявить о вере в Иисуса Христа. Стратоника мгновенно арестовали и стали избивать.

Увидев, что мужчины отказываются отрекаться от веры – язычники решили утопить их в реке Дунай.

"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение", – спели святые и приняли смерть.

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Мощи обоих хранятся в Софийском храме турецкого Стамбула.

Вчера христиане вспоминали великомученицу Татиану Римскую, принявшую смерть за веру в Иисуса Христа в III в. Среди украинцев святую принято называть Татьяной. Отсюда и пошло народное название 25 января – Татьянин день.