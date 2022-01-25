26 января вспоминают друзей, которых утопили в Дунае

 
Ексклюзивы
1/5
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
1 Просмотров: 585
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
США доставили в Украину комплексы Javelin и готовят отправку вооружения для противовоздушной обороны - фото, видео (ОБНОВЛЕНО)
Просмотров: 2988
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео
Просмотров: 3789
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
"Закон о воинском учете женщин – это взбучка для общества" – ветеран Юлия Микитенко
Просмотров: 720
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
"Дайте просто работать!": ФОПы пикетируют под Верховной Радой – центр Киева перекрыт
Просмотров: 1044
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Зеленский три года строит "Страну мечты". На кого делает ставку
Просмотров: 729
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Государство дает почти 100 тыс. грн на открытие бизнеса – как получить
Просмотров: 594
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
"Зеленский не держит слово": второй год продолжается конкурс на главу САП
Просмотров: 513
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
"Путин – мастер принуждения. Создает кризис так, что может победить вне зависимости от того, что делают другие": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1503
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Штаты готовы к эскалации и не поддадутся на ультиматумы РФ – эксперт
Просмотров: 837
Фото
Все фото
15
7
3
41
10
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
Готовили серию нападений: СБУ обезвредила банду, которую контролировали из России
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
Не доехал до работы: пропавшего мужчину нашли убитым в собственном авто
&quot;Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим&quot;: как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
"Наше сало необычное на вкус. Мы по-другому его смолим": как живет гетманская столица со святыней, где пишут просьбы к Богу
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
В Днепре горит главный офис АТБ (ОБНОВЛЕНО)
Видео
Все видео
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Нардеп Дмитрук дебоширил и бегал по столам в горсовете
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Украинка преждевременно родила во время путешествия и "влетела" на космическую сумму
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
Назвали возможную причину пожара в офисном здании АТБ в Днепре
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
"Пусть россияне не разевают рот" - мэр Харькова
Интервью
1/5
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков, - это не навредит и снизит панику" - психолог
Просмотров: 801
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1467
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 774
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6291
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 2223
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2022
Просмотров: 738
Експерименти
– Реформа в шкільних їдальнях буде провальна, – каже знайома. Ведемо доньок на навчання після новорічних канікул. – Не уявляю, ...
среда, 26 января 2022 05:30

26 января вспоминают друзей, которых утопили в Дунае

  Комментировать
26 января вспоминают друзей, которых утопили в Дунае
Сегодня вспоминаем мучеников, погибших в один день. ФОТО: shootam.info

Сегодня христиане чтят память святых Ермила и Стратоника Сингидонских. Они были друзьями и приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа в IV в.

Святые были родом из Сингидона – так в древности называлась нынешняя сербская столица Белград. Ермило с ранних лет исповедовал христианство, что в те времена было опасно. Про убеждения будущего мученика узнали язычники и донесли на него. Ермила арестовать и подвергли жестоким пыткам. Несмотря на это, святой не отказался от своей веры и продолжал стойко переносить издевательства.

Стратоник видел все страдания товарища, потому что работал в тюрьме, где его держали. Он тоже был христианином, но пытался это скрывать. Однако, увидев пытки, которым подвергается друг, решил открыто заявить о вере в Иисуса Христа. Стратоника мгновенно арестовали и стали избивать.

Увидев, что мужчины отказываются отрекаться от веры – язычники решили утопить их в реке Дунай.

"Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение", – спели святые и приняли смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какая примета на Татьянин день укажет на дождливое лето и почему сегодня парням подкладывают обереги

Мощи обоих хранятся в Софийском храме турецкого Стамбула.

Вчера христиане вспоминали великомученицу Татиану Римскую, принявшую смерть за веру в Иисуса Христа в III в. Среди украинцев святую принято называть Татьяной. Отсюда и пошло народное название 25 января – Татьянин день.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «26 января вспоминают друзей, которых утопили в Дунае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Это путь в бездну&quot; - председатель Верховной Рады обратился к РФ
"Это путь в бездну" - председатель Верховной Рады обратился к РФ Просмотров: 14788
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
Пышногрудая велосипедистка завораживает соблазнительными кадрами в нижнем белье
11
 Просмотров: 7317
Первую область отправили на локдаун: список &quot;красных&quot; ограничений
Первую область отправили на локдаун: список "красных" ограничений Просмотров: 7245
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
6
 Просмотров: 7209
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии
Кремль готовит молниеносное нападение на Киев - премьер Британии Просмотров: 5562
Регионы
26 января день ангела исключительно у мужчин – их имена скрывают много интересного
26 января день ангела исключительно у мужчин – их имена скрывают много интересного Просмотров: 90
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
Украинец сообщил, что заложил взрывчатку в вагон поезда
 Просмотров: 126
Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий
Противодействие угрозе: во Львове обучали стрельбе работников стратегических предприятий Просмотров: 54
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
Бардак и разруха: в Харькове осмотрели бомбоубежища
15
 Просмотров: 1008
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова
Зеленский объяснил свои слова о захвате Харькова 2 Просмотров: 2052
Больше всего комментируют
6
Третья страна забирает семьи своих дипломатов из Киева
6
Путин хочет, чтобы украинцы паниковали – Данилов
5
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок
4
Экс-начальник ГУР: Российская агентура в Офисе президента грамотная
3
Зеленский собирает СНБО
Голосов: 659
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть